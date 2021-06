Les produits officiels Ted Lasso et AFC Richmond sont désormais disponibles : chemises, tasses, maillots, autocollants, etc.

Plus tôt dans la journée, Apple TV+ a publié la bande-annonce officielle de la deuxième saison de sa comédie à succès Ted Lasso. Désormais, Apple vend officiellement des marchandises, notamment des chemises, des sweats à capuche et des tasses, arborant les marques Ted Lasso et AFC Richmond.

La marchandise Ted Lasso était très attendue et le jour est enfin venu. Vous pouvez commander des maillots personnalisés, des vêtements AFC Richmond, des tasses avec des citations de Ted Lasso et plus encore sur la boutique WB à partir d’aujourd’hui, et vous pouvez payer avec Apple Pay.

L’un des points forts des nouvelles boutiques Ted Lasso est un maillot AFC Richmond personnalisable que vous pouvez personnaliser avec votre propre nom ou le nom de votre joueur préféré :

Encouragez les Greyhounds de l’AFC Richmond et leur entraîneur implacable Ted Lasso dans le célèbre maillot bleu et rouge des fans de l’AFC Richmond. Ce maillot AFC Richmond est léger, respirant et conçu pour ressembler à celui que vous voyez sur le terrain à Ted Lasso. Vous pouvez même personnaliser avec votre nom ou votre joueur préféré !

Parmi les autres points forts, citons un verre à pinte AFC Richmond, un t-shirt uni à logo Ted Lasso, une collection de tasses avec différentes citations et logos, et plus encore. Vous pouvez consulter le catalogue complet des produits Ted Lasso ici, y compris des bouteilles d’eau, des sacs fourre-tout, des autocollants et des couvertures.

Ce qui est disponible sur la boutique WB n’est maintenant que le début de la marchandise Ted Lasso, et il y a encore plus à venir. En septembre, des kits complets de produits dérivés Ted Lasso seront publiés, mais nous attendons plus de détails sur ce qui sera exactement inclus dans le deuxième tour.

Commandez-vous des produits Ted Lasso ou AFC Richmond ? Faites-nous savoir dans les commentaires! La saison deux de Ted lasso débute le 23 juillet et vous pouvez trouver la bande-annonce complète de la saison deux ici.

