Les produits phares de Samsung Galaxy bénéficient de remises importantes pour Prime Day

Samsung a récemment livré de très bons téléphones phares, tout en faisant également attention à son portefeuille budgétaire. Heureusement, vous n’avez pas à payer le prix fort pour ces appareils, car nous avons quelques bonnes offres sur les téléphones Samsung Galaxy pendant le Prime Day 2021.

L’offre exceptionnelle pourrait bien être un Galaxy S20 FE pour 479 $, soit 220,99 $ sur le prix de vente conseillé de 699,99 $. C’est un territoire de milieu de gamme pour un grand produit phare de 2020, contenant un chipset Snapdragon 865, un écran OLED 120 Hz, une triple caméra arrière polyvalente, une charge sans fil pour la batterie de 4 500 mAh et une résistance à l’eau et à la poussière IP68. Il offre même quelques fonctionnalités absentes du S21, telles qu’un téléobjectif approprié et un slot microSD.

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus à jour? C’est là qu’intervient le Galaxy S21, et il est disponible pour 599,99 $ dans le cadre de Prime Day. C’est 200 $ de rabais sur le prix régulier de 799 $. Le dernier produit phare de Samsung apporte un SoC Snapdragon 888 plus rapide, une batterie de 4 000 mAh, une résistance à l’eau/à la poussière IP68, une charge sans fil et un design élégant.

Ce n’est pas le seul appareil de la série Galaxy S21 à un prix réduit, car le Galaxy S21 Plus est désormais disponible au prix de 699,99 $ (contre 999,99 $ RRP). La grande différence entre cet appareil et le S21 standard est l’utilisation d’un dos en verre et d’une grande batterie de 4 800 mAh. Le S21 standard bénéficie également d’un écran de 6,2 pouces par rapport au panneau de 6,7 pouces de la variante Plus.

Enfin, le Galaxy S21 Ultra a également bénéficié d’une remise de 300 $ dans le cadre de Prime Day. Attendez-vous à payer 899,99 $ plutôt que le prix recommandé de 1 199,99 $. Le produit phare haut de gamme de Samsung en 2021 propose deux téléobjectifs, un appareil photo principal de 108 MP, une batterie de 5 000 mAh et un écran OLED QHD +.

Vous aimez l’idée de prendre l’un de ces appareils ? Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton correspondant ci-dessous pour profiter de l’offre.