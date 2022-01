Les produits préférés d’AP du salon

Le CES 2022 vient de se terminer à Las Vegas, et même avec la fermeture du salon un jour plus tôt en raison de COVID-19, il y avait une pléthore de nouveaux gadgets exposés. Mais soyons honnêtes : la plupart des produits de ces salons s’avèrent mauvais. En même temps, il y a de vraies pépites. Voici les produits les plus cool que nous ayons vus sortir du CES 2022.

Samsung Galaxy S21 FE

Le dernier téléphone « Fan Edition » de Samsung n’était pas exclusif au CES, mais c’était définitivement une grande partie du spectacle. Nous ne savions même pas avec certitude que Samsung lancerait le Galaxy S21 FE après des mois de rapports contradictoires, mais le téléphone semble être un digne successeur du S20 FE de l’année dernière et pourrait être l’un des meilleurs téléphones Android pour le prix. Il a la plupart de ce qui a fait du S21 un excellent appareil, mais il coûte 100 $ de moins. Le S20 FE de l’année dernière était essentiellement sans opposition dans le monde des téléphones Android haut de gamme, mais cette année, Samsung a le Google Pixel 6 à craindre.

Le S21 FE possède un OLED 1080p de 6,4 pouces à 120 Hz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le corps est en plastique, mais la base S21 utilise sa juste part de plastique, et elle ressemble toujours à une pièce de matériel haut de gamme. Samsung lance le S21 FE avec Android 12 et One UI 4, le même système d’exploitation qu’il a récemment déployé dans la famille S21. Nous avons un S21 FE en main et nous aurons bientôt un examen complet.

Tablette TCL NXTPAPER 10s

Je ne veux pas m’avancer, mais il semble que les tablettes Android aient un moment. Nous avons vu plusieurs ardoises Android étonnamment bien lancées au cours des derniers mois, et le système d’exploitation lui-même devient un peu plus convivial pour les grands écrans sous Android 12 et 12L. Les nouveaux NXTPAPER 10 de TCL pourraient arriver juste au bon moment. Bien que cette tablette de 10 pouces n’ait qu’une résolution de 1080p, elle utilise un écran transflectif et une technologie de polymérisation légère exclusive pour être plus agréable pour les yeux. L’effet, selon TCL, ressemble plus à du papier qu’à un écran LCD traditionnel (même si c’est ce que c’est).

À l’intérieur, le NXTPAPER 10s dispose d’un modeste processeur MediaTek MT8768E et de 4 Go de RAM. Il prend en charge un stylet actif, qui devrait offrir une expérience d’écriture semblable à celle du papier, mais il sera vendu séparément. Cet appareil sera lancé en Chine et en Europe plus tard ce mois-ci, mais il n’y a pas encore de détails sur un lancement aux États-Unis. Doigts croisés.

Projecteur Samsung Freestyle

On m’a dit que « les jeunes » aiment les projecteurs. Je ne connais pas assez ces créatures pour le confirmer ou le réfuter, mais je parie que tous ceux qui aiment les projecteurs penseront que le Samsung Freestyle est plutôt cool. Il s’agit d’un projecteur portable en forme de boîte qui peut projeter une image jusqu’à 100 pouces de diamètre à 1080p. Le projecteur est suffisamment intelligent pour gérer automatiquement la mise au point, le nivellement et l’alignement de l’image. Il prend même en charge l’audio HDR10 et Dolby Digital Plus. C’est impressionnant pour un projecteur portable, même s’il n’a pas de batterie, vous devrez donc utiliser le port USB-C pour l’alimentation.

Si vous connectez le Freestyle à un téléphone, il peut refléter votre écran et vos applications pour vous aider à regarder des vidéos sur un écran beaucoup plus grand que celui que vous pouvez mettre dans votre poche. Si vous possédez un téléphone Samsung haut de gamme, le Freestyle peut même utiliser le mode bureau DeX. Samsung propose le Freestyle au prix de 899 $, ce qui semble certainement beaucoup. Cependant, les projecteurs haut de gamme comme celui-ci ne sont jamais bon marché.

Embrayage HyperX

La société de matériel de jeu HyperX a annoncé son premier contrôleur de jeu sans fil, l’HyperX Clutch, au CES. Il s’adresse principalement aux téléphones Android, mais vous pouvez également l’utiliser avec un PC via USB. Le contrôleur a une forme familière et une disposition des boutons de type X-box, ce qui le rend idéal pour Game Pass. Bien sûr, cela ira très bien pour les autres services de streaming de jeux, ainsi que pour les jeux locaux.

Le contrôleur a Bluetooth 2.4, mais le véritable argument de vente est le couplage Wi-Fi direct à 2,4 GHz. Cela devrait aider à réduire la latence qui limite si souvent les accessoires Bluetooth. La batterie interne rechargeable permet au contrôleur de fonctionner jusqu’à 19 heures, même avec le Wi-Fi, selon HyperX. Il sera lancé au premier trimestre 2022 pour 50 $.

OnePlus 10 Pro

Il s’agit du premier CES avec le nouveau et amélioré (?) OnePlus, qui a été fusionné avec Oppo pour fonctionner davantage comme une sous-marque qu’une entité distincte. Le résultat le plus marquant de ce mouvement jusqu’à présent est le passage au logiciel Android basé sur Color OS, que nous n’avons pas aimé jusqu’à présent. Peut-être que le OnePlus 10 Pro nous surprendra, cependant. Naturellement, il disposera du matériel le plus récent, y compris le Snapdragon 8 Gen 1 et une vitesse de charge maximale sauvage de 80 W via la nouvelle norme SuperVOOC. Oui, OnePlus n’a même plus sa propre marque de chargeur.

OnePlus n’a pas encore complètement révélé le téléphone. Si quelque chose a survécu à la fusion d’Oppo, c’est le penchant de OnePlus pour le drame. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que l’arrière du téléphone dans les rendus officiels, mais les fuites fiables sont allées plus loin. Nous nous attendons à ce que ce téléphone soit lourd avec un panneau OLED de 6,7 pouces et un gros module de caméra à l’arrière. OnePlus a une configuration à triple capteur à l’arrière, un 48MP, 50MP et 8MP – OnePlus ne dira pas lequel est lequel, mais nous nous attendons à ce que ce soit un primaire de 48MP (probablement le même capteur du OnePlus 9 Pro) , un nouveau 50MP ultra-large avec un champ de vision de 150 degrés et un téléobjectif de 8MP en quelque sorte. OP promet également des résultats encore meilleurs de son partenariat Hasselblad, ainsi qu’une capture RAW améliorée.

Clé électronique Motorola MA1 Android Auto

Android Auto sans fil n’est disponible que dans quelques voitures, mais certains produits ont commencé à apparaître qui prétendent ajouter cette fonctionnalité. Les résultats ont été mitigés, mais maintenant Google a jeté son dévolu sur un. Le MA1 à 90 $ de Motorola Sound sera bientôt lancé et il pourrait enfin libérer votre téléphone du câble USB.

Il s’agit essentiellement d’un dongle USB qui se branche sur votre véhicule équipé de l’AA. Plutôt que de brancher votre téléphone, vous associez le MA1 et le boom, Android Auto sans fil. Nous allons bientôt tester le MA1, alors gardez un œil sur un examen.

Concepts pliables de Samsung

J’ai insinué qu’un écran de 100 pouces ne tient pas dans votre poche, mais cela pourrait ne pas être vrai pour toujours. Samsung a présenté des concepts pliables impressionnants au CES 2022, dont certains ont été vus dans des ruptures de brevets au cours des deux dernières années. Les noms de ces concepts offrent un indice sur leur différence avec les pliables Samsung actuels. Le Flex S est un appareil à trois volets qui a à peu près la taille et la forme d’un smartphone lorsqu’il est fermé, mais vous pouvez le déplier (comme la lettre S… ou un éclair) pour obtenir quelque chose de la taille d’une tablette. Cela ressemble à quelque chose de Westworld.

Le Flex G est également à trois volets, mais il se replie vers l’intérieur. Imaginez une ligne droite, puis pliez-la en un G. Maintenant, continuez à plier jusqu’à ce que ce soit une ligne plate plus petite. C’est le Flex G. Il y avait quelques versions différentes du Flex G, dont certaines ont des écrans exposés lorsqu’ils sont pliés, et d’autres qui protègent l’écran à l’intérieur comme le Flip3. Ce ne sont que des concepts, mais Samsung a montré qu’il était capable de vendre des objets pliables aux consommateurs, même s’ils sont dispendieux. Pour ma part, j’ai hâte de voir où vont ces conceptions.

2022 va être quelque chose.

