Les produits RAVPower disparaissent d’Amazon quelques jours avant le Prime Day

Le fabricant d’accessoires populaire RAVPower semble avoir été retiré de la boutique en ligne d’Amazon alors que le géant du commerce continue de sévir contre les détaillants.

Bien qu’une raison officielle n’ait pas encore été confirmée, la raison la plus probable est que RAVPower aurait fourni aux clients des cartes-cadeaux pour inciter les critiques en ligne positives. La journaliste du WSJ, Nicole Nguyen, a remarqué pour la première fois la suppression des listes, qui s’est produite peu de temps après avoir publié un article détaillant son expérience avec l’entreprise.

Selon Nguyen, RAVPower a inclus un code QR avec son achat d’un chargeur qui offrait une carte-cadeau de 35 $. L’offre l’obligeait à envoyer une capture d’écran ou l’URL de son avis, après quoi elle a reçu la carte-cadeau. Nguyen a publié l’histoire le 13 juin, il y a quelques jours à peine au moment de la rédaction, et il semble qu’Amazon ait rapidement rattrapé le fabricant d’accessoires pour avoir enfreint ses politiques.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une recherche rapide des produits RAVPower sur Amazon n’apporte aucun résultat, et la vitrine Amazon pour RAVPower est également inefficace, avec des liens rompus ou manquants et tous les liens restants apparaissant “actuellement indisponibles”.

RAVPower fabrique d’excellents produits, y compris certains des meilleurs chargeurs GaN, il est donc surprenant que l’entreprise doive recourir à ces tactiques. Nous avons demandé un commentaire mais n’avons pas reçu de réponse immédiatement.

Cette décision intervient juste un mois après que les produits AUKEY et Mpow aient visiblement disparu de la boutique en ligne, prétendument en raison de fausses critiques. Amazon a déclaré dans un communiqué qu’il souhaitait protéger l’intégrité de son magasin avec des critiques de produits authentiques et qu’il “prendra des mesures rapides contre ceux qui violent [its policies], y compris la suspension ou la suppression des privilèges de vente.”

Amazon n’a pas commenté la suppression de RAVPower, mais nous a indiqué un article de blog publié aujourd’hui concernant ses attentes concernant les critiques de produits.

Pour gagner la confiance des clients, nous consacrons d’importantes ressources à la prévention de l’apparition de faux avis ou d’avis incitatifs dans notre magasin… 99% de l’application des avis a été motivée par notre détection proactive.

Le retrait des accessoires RAVPower intervient quelques jours seulement avant le début de l’événement Amazon Prime Day.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Nitrure de gallium FTW

Ce sont les meilleurs chargeurs GaN que vous pouvez acheter dès maintenant

Le nitrure de gallium est l’une des avancées les plus intéressantes de la technologie des chargeurs ces dernières années, nous permettant de réduire les chargeurs d’ordinateurs portables de briques en petites pierres lisses à sauter. Ce sont les chargeurs GaN les plus économiques et les plus utiles du marché à ce jour.