Les produits technologiques les plus fous vus au CES 2022 | La technologie

Ce sont les six inventions les plus farfelues que nous ayons trouvées au CES 2022, et peut-être certaines que vous pouvez même acheter.

Au début de chaque année, le Salon de l’électronique grand public qui, au cours des dernières heures, a conclu en présentant une multitude de services et d’appareils électroniques en cours de route, pour la plupart des éléments d’avant-garde et qu’il est probable qu’il faudra encore longtemps avant de les voir sur le marché.

Et c’est que chaque année, nous avons des produits étranges et extravagants que la plupart d’entre nous ne peuvent pas acheter, mais qui représentent un test expérimental de technologie qui peut être appliqué à d’autres appareils ou domaines à l’avenir.

Dans cet article, nous voulons rassembler ces inventions avant-gardistes, mais extravagantes, qui ont été présentées au CES 2022 et peut-être certaines que vous pourriez finir par acheter.

Les produits technologiques les plus fous vus au CES 2022

Cyclephone 2.0 : un téléphone mobile circulaire

Bien que les téléphones portables actuels aient une forme rectangulaire, nous aurons peut-être à l’avenir un téléphone portable ovale ou circulaire qui, même s’il semble assez compliqué à garder dans votre poche, suscitera au moins la curiosité de tous nos proches. .

Ce téléphone circulaire appelé Cyclephone 2.0 a été créé par la société Dtoor.

Téléviseur Samsung compatible avec les NFT

Bien que de nombreuses personnes ne comprennent toujours pas pourquoi les TVN ont une certaine valeur, la vérité est qu’elles feront probablement partie de notre avenir. Pourtant, Samsung a lui-même lancé un téléviseur compatible avec cette nouvelle technologie.

Écouteurs purificateurs d’air

Ce n’est pas une erreur de titre, et c’est que la société Airvida a montré des écouteurs purificateurs d’air, au cas où vous voudriez que la qualité de l’air autour de vous, en plus du son, soit toujours la meilleure.

Un tourne-disque portable

Cela aurait eu du sens il y a peut-être une vingtaine d’années, mais en 2022, la sortie d’une platine portable est assez scandaleuse.

Avec toutes les options sur le marché pour écouter de la musique pendant que nous marchons dans la rue ou avec nos amis dans le parc, peut-être qu’une platine portable n’est pas la meilleure option, mais au moins si vous avez stocké beaucoup de vinyles de votre adolescence. , vous pouvez lui donner une certaine utilité.

Ampoule de contrôle de la fréquence cardiaque

Si vous n’avez pas assez pour que votre montre intelligente prenne votre fréquence cardiaque toutes les quelques secondes, vous avez peut-être besoin d’une ampoule qui, en plus de vous donner la lumière dont vous avez besoin, contrôle également votre fréquence cardiaque à distance. C’est peut-être idéal pour des cas spécifiques dans les cliniques ou les hôpitaux, nous verrons dans une maison normale.

Un animal en peluche qui vous mord le doigt

Mais peut-être la chose la plus étrange que nous ayons vue au CES 2022 est Amagami Ham Ham, un animal en peluche qui ne fait absolument rien et ne fait que vous mordre le doigt. Il est censé être bénéfique pour notre santé mentale, bien qu’il n’y ait apparemment aucune justification valable à cela non plus. Comme curiosité il parait que c’est très bien.