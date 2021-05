Les professeurs du briefing Covid au centre de la rangée Cummings divulguent ce qui s’est VRAIMENT passé | Politique | Nouvelles

Dominic Cummings: Bone interroge Hancock sur le moment du licenciement

La semaine dernière, Cummings a déclaré que les scientifiques avaient dissuadé Boris Johnson d’un verrouillage à l’automne 2020 car ils affirmaient que cela n’était pas nécessaire car l’immunité collective avait été atteinte. Cependant, le professeur Carl Heneghan de l’Université d’Oxford, directeur du Center for Evidence Based Medicine et expert en maladies infectieuses, le professeur Sunetra Gupta, a déclaré que son récit était faux. Le conseiller était lui-même sous le feu des critiques la nuit dernière, avec un autre scientifique principal qui a conseillé sur la planification de la pandémie, affirmant que le témoignage de Cumming montrait «une façon de penser désespérément désuète» avec des vues qui «sentaient le totalitarisme».

Cummings a démontré qu’il croyait non seulement que « l’histoire est façonnée par les grands hommes », mais aussi qu’il se comptait parmi eux, a affirmé le professeur Robert Dingwall.

L’audience du comité restreint de mercredi a vu Cummings, 49 ans, lancer une salve d’allégations contre le gouvernement, affirmant qu’elles avaient coûté des milliers de vies à cause du retard et de l’indécision.

Cummings a également déclaré que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, aurait dû être limogé et que M. Johnson n’était pas apte à être Premier ministre.

Mais le professeur Heneghan a déclaré que lorsqu’il s’est entretenu avec le Premier ministre en septembre, il l’a trouvé «réfléchi, analytique et a essayé de comprendre qu’il pouvait y avoir quelque chose au-delà du verrouillage, tandis que Cummings semblait être indifférent et à peine écouter.

Il a nié l’affirmation de Cummings selon laquelle lui et ses collègues avaient déclaré que l’immunité collective avait été atteinte.

Le professeur Heneghan a déclaré: “Le Premier ministre, le chancelier et d’autres personnes dans cette pièce essayaient de trouver une voie médiane”, “Ce que Cummings m’a cité était incorrect.”

Le professeur Heneghan a déclaré qu’il plaidait pour des restrictions durables et plaidait en faveur d’un retour aux preuves médicales et de la nécessité de tester ces mesures de verrouillage pour voir si elles fonctionnaient.

Dominic Cummings a déclaré que le Premier ministre avait été dissuadé du verrouillage (Image: .)

Sans mesure, a-t-il dit, « nous n’en sommes pas plus sages ».

Il a suggéré d’élargir les conseils de Sage, en faisant appel à “un groupe plus large d’experts en soins de santé pour éclairer les prochaines étapes”.

S’exprimant pour la première fois à propos de l’audience de Cummings, le professeur Gupta a déclaré qu’elle cherchait à expliquer qu’une demande d’immunité collective ne peut jamais être déposée car “nous ne pouvons pas mesurer à quel point nous sommes” de cet objectif.

“Parler d’une stratégie d’immunité collective est absurde”, a déclaré le professeur Gupta, “La phrase décrit simplement l’état d’avancement d’une épidémie qui est une variable continue et change avec le temps et entre les saisons.”

« J’ai dit que nous allions probablement assister à une vague hivernale et que la meilleure façon de se préparer était de protéger les personnes vulnérables, ce qui entraînerait moins de décès.

«Je n’ai jamais prétendu que nous avions atteint l’immunité collective et je n’ai pas dit que le virus se déchirait.»

Elle a ajouté: “La politique de verrouillage a signifié qu’elle a déchiré les groupes les plus pauvres et vulnérables tandis que ceux d’entre nous qui ont la chance de travailler à domicile et de se faire livrer notre nourriture et nos marchandises ont le moins souffert.”

Anders Tegnell, l’épidémiologiste de l’État suédois, dont le Premier ministre avait demandé l’avis, était également présent à la réunion.

Certains Britanniques protestent contre le verrouillage (Image: .)

Le professeur Robert Dingwall, sociologue à l’Université de Nottingham Trent, a regardé la performance de Cummings à la Chambre des communes et a déclaré que ses preuves étaient « égoïstes » et « ne devraient pas être prises pour argent comptant ».

Le professeur, qui a conseillé le gouvernement tout au long de la crise de Covid, a déclaré que Cummings avait tenté de se présenter sous le meilleur jour possible mais donnait toujours l’impression que “les règles ne s’appliquent pas aux individus comme moi”.

L’expert en santé publique a accusé Cummings d’avoir une vision «étroite, technocratique et individualiste» de la crise alors qu’en fait, une plus grande «diversité de pensée» était nécessaire.

Le professeur Dingwall a déclaré: «Cummings, comme tout témoin, a hâte de se peindre sous son meilleur jour.

“Chaque fois que vous interviewez quelqu’un, il reconstruira la vérité pour se donner l’air d’être sensé.

“Tout ce qu’ils disent ne peut être pris pour argent comptant à moins qu’il ne puisse être corroboré.”

Le professeur Dingwall a déclaré que Cummings avait commis des erreurs factuelles, par exemple en affirmant qu’il n’était pas prévu de se débarrasser des corps. En fait, cela avait été discuté et planifié en détail.

Il a ajouté: «Son témoignage est en grande partie construit autour de sa conviction que l’histoire est façonnée par les actions de grands hommes. Et j’insiste sur le mot ‘homme’.

« Il se présente comme l’un de ces hommes. Une personne qui peut bouger avec Bill Gates, et il se reconnaît comme faisant partie du top 1% au monde.

« Les personnes qui étudient les organisations modernes diraient que c’est une façon de penser désespérément archaïque. »

Il a ajouté à propos de Cummings : « Il est impatient avec le Parlement, impatient avec la primauté du droit, jusqu’à ce qu’il s’agisse de critiques contre Carrie Symonds et de demander des comptes à Matt Hancock.

“C’est comme s’il croyait avoir des pouvoirs royaux -” les règles ne s’appliquent pas aux individus comme moi, nous avons besoin de plus de gens comme moi “.

« Cela sent le totalitarisme. »

Il a déclaré que Cummings avait une « vision étroite, technocratique et très individualiste » qui attirait des scientifiques plus autoritaires.

Il a poursuivi: «En fin de compte, les tensions entre ce mode héroïque de gouvernance et la manière plus nuancée de construire des points de vue très diversifiés et de considérer les preuves ont laissé le Premier ministre dans une situation peu enviable.

« Ce système avait été vidé au cours des dernières décennies et ne pouvait pas fonctionner efficacement. Il s’est heurté à une clique de conseillers convaincus que la rupture et l’héroïsme individuel étaient la voie à suivre. »

Il a déclaré que l’erreur critique était que le ministère de la Santé a pris le contrôle. Dans la planification précédente, tous les départements avaient travaillé ensemble sous le Cabinet Office.

Le PM et M. Cummings se sont affrontés (Image: PA)

Il a déclaré: «La pandémie n’est pas uniquement un problème du ministère de la Santé et le ministère de la Santé ne devrait pas avoir le pouvoir de commander d’autres départements.

«C’est la différence de réflexion par rapport au plan initial de lutte contre la pandémie qui était considéré comme un défi de société et qui nécessitait une réponse de la société entière.

«Pourquoi ce plan a-t-il changé? C’est la question que devraient se poser les enquêtes.

Le Dr Tom Jefferson, épidémiologiste en maladies infectieuses à l’Université d’Oxford, a déclaré : « J’étudie l’épidémiologie des virus respiratoires depuis 30 ans.

“Je n’ai qu’une certitude avec les virus respiratoires – l’inattendu se produit toujours, c’est pourquoi nous avons besoin d’une approche flexible.

«Nous ne pouvons essayer de réduire l’incertitude qu’avec une approche équilibrée et sans conteste.

«Cela a un nom. C’est ce qu’on appelle la science. Les prédictions en noir et blanc et les déclarations générales sur l’évolution d’un virus respiratoire sont pleines de dangers. La polarisation, les attaques personnelles et la pêche à la traîne ne sont pas utiles et aggravent les choses.

“Certains très bons universitaires avec une solide expérience ont maintenant peur de s’exprimer.”