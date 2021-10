Les professionnels du secteur financier conviennent que l’avenir de DeFi nécessite une interopérabilité inter-chaînes et des services de transfert de liquidité transparents

L’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. À partir du lancement d’Ethereum (ETH) à la mi-2015, les développeurs d’applications du monde entier ont commencé à rédiger des contrats intelligents pour prendre en charge un large éventail d’applications décentralisées (dApps). Quelques années plus tard, d’autres plates-formes telles que EOS et TRON ont lancé leurs réseaux principaux à la mi-2018.

Avant leur lancement, le marché haussier historique de 2017 a attiré beaucoup d’attention sur l’espace, qui était principalement un marché de niche. À cette époque, le marché a vu le Bitcoin passer d’environ 1 000 $ en janvier à près de 20 000 $ en décembre 2017 et le prix de l’Ethereum (ETH) est passé de seulement 10 $ à brièvement plus de 1 400 $. Bien qu’il y ait eu une très forte correction par la suite, beaucoup plus d’individus et d’organisations ont pris conscience du potentiel de la cryptographie.

Alors que de plus en plus d’utilisateurs tentaient d’effectuer des transactions sur les réseaux blockchain, il est devenu évident que les réseaux de technologie de grand livre distribué (DLT) n’étaient tout simplement pas en mesure de régler les transactions aussi rapidement que les réseaux très performants comme Visa (NYSE : V) ou Mastercard (NYSE : MA). Bien que les plates-formes blockchain soient fondamentalement différentes des réseaux de traitement des paiements plus traditionnels, les deux doivent offrir une expérience utilisateur transparente.

Visa Executive identifie l’exigence d’interopérabilité de la monnaie numérique

C’est pourquoi l’espace crypto et blockchain voit émerger de nombreux nouveaux projets pouvant répondre aux exigences d’évolutivité. En plus de pouvoir gérer un grand nombre de transactions, les réseaux blockchain doivent également être interopérables entre eux. Cela signifie que si un utilisateur effectue une transaction avec un ensemble de jetons sur un réseau DLT, il devrait également pouvoir effectuer des transferts d’actifs avec d’autres plates-formes DLT de manière transparente.

Catherine Gu, chef de produit Global CBDC (Central Bank Digital Currency), Visa, a récemment noté qu’à mesure que le nombre de réseaux de monnaie virtuelle continue d’augmenter – chacun avec des « caractéristiques de conception uniques » – la probabilité que les consommateurs individuels, les entreprises et les commerçants soient performants transactions sur un seul réseau et utilisant le même type d’argent (ou de jetons numériques) diminue.

Gu a ajouté que l’équipe du géant des paiements Visa estime que pour que les monnaies numériques et les économies symboliques réussissent, elles doivent offrir une excellente expérience de consommation ainsi qu’une « acceptation généralisée par les commerçants ».

Cela signifie que nous devons avoir la capacité d’effectuer et de recevoir des paiements, « indépendamment de la devise, du canal ou du facteur de forme ». C’est pourquoi Visa a décidé de développer son propre canal de paiement universel. Bien que Visa puisse se concentrer principalement sur les paiements, cela montre clairement que l’interopérabilité entre les différents réseaux, y compris les blockchains, sera essentielle.

Création d’une norme décentralisée pour l’interopérabilité inter-chaînes, les transferts de liquidité

C’est pourquoi des projets tels que deBridge ont obtenu des millions de dollars de financement, afin qu’ils puissent travailler à l’établissement d’une norme décentralisée pour l’interopérabilité entre les chaînes. Les développeurs de deBrige visent à améliorer les fonctionnalités inter-chaînes en permettant à différents réseaux DLT d’échanger de manière transparente des actifs et des informations entre eux.

L’équipe de développement de deBridge vise à fournir l’infrastructure numérique critique qui permettrait aux grandes chaînes de blocs telles que Binance Smart Chain (BSC) et Ethereum (ETH) d’interagir les unes avec les autres. Bien que DeFi puisse être un élément clé de l’économie numérique du futur, il nécessitera la prise en charge de protocoles d’interopérabilité inter-chaînes pour atteindre son objectif d’adoption généralisée.

Le cycle d’investissement de 5,5 millions de dollars de deBridge, qui a été finalisé début septembre 2021, comprenait la participation de ParaFi, Animoca Brands, Huobi Ventures, Lemniscap, Crypto.com Capital, Fundamental Labs, bitScale et de nombreux autres investisseurs. DeBridge a notamment démarré lors de l’événement Chainlink Spring 2021 Hackathon, où l’équipe a reçu le grand prix en affrontant 140 projets à fort potentiel.

Le consommateur moderne exige des services financiers plus accessibles et diversifiés. Ces exigences ont rendu essentiel la mise en place de l’infrastructure appropriée pour permettre l’interopérabilité entre les différentes blockchains et écosystèmes financiers.