Les profils de direction d’Apple se transforment en Memoji avant la WWDC

in

Les profils de dirigeants d’Apple sur la page officielle de l’entreprise et sur les réseaux sociaux se sont transformés en Memoji avant la conférence WWDC, où Apple devrait dévoiler iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15.

Ce n’est pas la première fois que les dirigeants d’Apple sont transformés en formulaires Memoji. Cela a été fait pour la dernière fois en 2018 pour célébrer la Journée mondiale des Emoji. Apple a refait l’avatar pour chaque dirigeant et tout le monde a l’air décidément plus humain cette fois-ci par rapport aux formes espiègles et carrées de 2018.

L’imagerie promotionnelle de la WWDC s’est fortement appuyée sur Memoji cette année, ainsi que sur les thèmes iMessage. L’une des fonctionnalités attendues d’iOS 15 est une mise à niveau majeure de l’application Messages et du service iMessage.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :