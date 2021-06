Les profils Google TV pourraient enfin débarquer bientôt

Bien que l’espace matériel de streaming multimédia déborde en ce moment, le Chromecast avec Google TV s’est imposé comme l’un des meilleurs du secteur, même s’il était très tard pour la fête. Cependant, il lui manquait une fonctionnalité cruciale depuis son lancement.

Cette fonctionnalité est constituée de profils Google TV distincts. Pour le moment, si vous souhaitez avoir deux comptes Google entièrement indépendants attachés à votre Chromecast – disons, vous et votre partenaire – ce n’est pas possible. Cela limite la meilleure fonctionnalité de Google TV, à savoir les recommandations personnalisées. Vous pouvez voir vos recommandations, mais votre partenaire aussi, et ils ne verraient aucune des leurs.

Cela pourrait finalement changer bientôt, cependant. Selon un démontage d’APK mené par 9to5Google, il y a des références à une telle fonctionnalité dans la dernière mise à jour de l’application Google TV Home, qui est la version 1.0.370. Plus précisément, la référence affiche une alerte qui dit “Ajoutez un autre compte à cet appareil pour avoir sa propre expérience Google TV personnalisée”. Cela montre assez clairement ce que Google a en tête.

Cela ne signifie pas pour autant que la prise en charge complète des profils Google TV est imminente, ni pour bientôt. Cependant, les références à des fonctionnalités non annoncées apparaissant dans une version en direct de l’application indiquent généralement un déploiement ultérieur peu de temps après.

Franchement, cela aurait dû être présent depuis le premier jour, comme nous l’avons déjà mentionné. Cependant, une fois que le Chromecast avec Google TV aura cette option, ce sera probablement le meilleur streamer multimédia que vous puissiez obtenir dans sa gamme de prix.