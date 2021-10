Les profils Google TV sont enfin disponibles

TL;DR

Google va bientôt déployer des profils d’utilisateurs sur Google TV, permettant à chaque utilisateur du foyer d’avoir son propre espace personnalisé lors de l’utilisation de la plate-forme. Cette nouvelle survient plus d’un an après les débuts de Google TV en septembre 2020. Le mode ambiant sur Google TV reçoit également une mise à jour avec des cartes consultables contenant des scores de jeu, des informations météo, des actualités, etc.

Google TV a fait ses débuts il y a plus d’un an. Pour tout ce que la plate-forme fonctionnait correctement – une interface conviviale, une intégration approfondie de l’Assistant, une compatibilité avec d’autres services, etc. – il y avait une omission flagrante : les profils d’utilisateurs individuels. Heureusement, Google a entendu nos cris et fait maintenant quelque chose à ce sujet.

Aujourd’hui, la société a annoncé que les profils individuels de Google TV seront bientôt disponibles. Les profils personnels permettent à chaque membre de votre foyer de configurer son profil unique dans l’interface Google TV, ce qui lui permet de recevoir ses propres recommandations de télévision et de films et d’ajouter des médias à ses listes de surveillance personnelles. L’assistant Google sera également disponible sur chaque profil, qui sera lié au compte Google de l’individu. Cela signifie que vous recevrez des recommandations personnalisées de l’Assistant sur votre profil Google TV, comme vous le feriez sur n’importe quel autre appareil compatible.

Google indique que les applications téléchargées et les connexions aux applications seront utilisées dans tous les profils d’utilisateurs, vous n’aurez donc pas besoin de recommencer le processus de configuration à partir de zéro chaque fois que vous configurez un nouveau profil. Pratique.

Le mode ambiant sur Google TV se déclenche lorsque vous ne regardez pas activement quelque chose. Il peut parcourir votre bibliothèque Google Photos ou une galerie d’art organisée. Au-delà de cela, il affiche des informations de base comme la météo et l’heure. Ce mode bénéficiera également d’une belle mise à niveau dans les semaines à venir. Google ajoute des cartes visibles au mode ambiant, qui afficheront les résultats sportifs, la météo, les actualités, etc., le tout en fonction du profil de l’utilisateur. Vous pouvez faire défiler chaque carte si vous souhaitez plus d’informations ou laisser quelques minutes pour activer le mode ambiant complet pour voir votre bibliothèque de photos ou vos œuvres d’art organisées.

Les profils d’utilisateurs et les cartes visibles en mode ambiant seront déployés sur Chromecast avec Google TV et sur les téléviseurs Google de Sony et TCL très bientôt. Google indique que les profils seront disponibles dans le monde entier, bien que les cartes en mode ambiant ne soient disponibles qu’aux États-Unis au début.

Deux mises à jour supplémentaires sur le front de Google TV. À venir « bientôt », l’application Google Home sur Android et iOS bénéficiera d’une fonction de télécommande virtuelle, qui peut être utilisée pour contrôler les appareils Google TV et Android TV – pas besoin d’une télécommande dédiée.

Et enfin, Google a intégré Philo dans ses offres de télévision en direct, en plus de YouTube TV et Sling TV. Vous pourrez voir les suggestions de télévision en direct Philo dans l’onglet Télévision en direct de Google TV après avoir ajouté Philo comme fournisseur de télévision en direct.