Les programmes de remboursement d’impôts pourraient connaître une forte augmentation des dépenses

Le gouvernement augmentera probablement l’allocation dans le cadre de deux programmes de remise d’impôt cruciaux pour les exportateurs – RoDTEP et RoSCTL – jusqu’à 22 000 à 27 000 crores de roupies dans le budget du prochain exercice, contre 19 400 crores de roupies environ au cours de l’exercice 22, a déclaré un haut responsable à FE.

« Compte tenu du net rebond des exportations, il est nécessaire d’augmenter considérablement les dépenses de ces programmes pour garantir que tous les exportateurs continuent d’obtenir une remise de taxe et que nos expéditions sortantes restent vraiment détaxées, en phase avec les meilleures pratiques mondiales. Étant donné que l’objectif d’exportation sera beaucoup plus important au cours de l’exercice 23, les besoins en fonds augmenteront également en conséquence », a-t-il déclaré.

Des remises d’impôts soutenues et adéquates, en plus des réformes structurelles, amélioreront la compétitivité des exportateurs et les prépareront mieux à tirer parti de la reprise actuelle de la demande industrielle dans les économies avancées, alors même que la nouvelle tension de Covid menace leur capacité à honorer leurs engagements d’approvisionnement sur temps. Il reste également essentiel aux efforts de l’Inde pour augmenter les exportations de marchandises à 1 000 milliards de dollars ciblés d’ici l’exercice 28, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice 21.

Dans le cadre du régime de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), les taux de remboursement ont été fixés dans une fourchette de 0,3 % à 4,3 % de la valeur fret à bord (FoB) des produits exportés. De même, dans le cadre du régime de remboursement des taxes et prélèvements nationaux et centraux (RoSCTL), les exportateurs de vêtements obtiennent des certificats pouvant atteindre environ 6 % et le secteur de la confection jusqu’à 8,2 %. L’organisme des exportateurs FIEO a prévu que les expéditions sortantes pourraient atteindre un nouveau pic de 460 à 475 milliards de dollars au cours de l’exercice 23.

Les exportations de marchandises ont bondi à 300 milliards de dollars jusqu’en décembre, un record pour les trois premiers trimestres de n’importe quel exercice, et sont sur le point d’atteindre l’objectif ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice en cours. Seule une dynamique de croissance soutenue au cours des prochaines années permettra au pays de regagner sa part de marché à l’exportation perdue. Les exportations étaient restées inférieures à la moyenne au cours de la dernière décennie, ayant fluctué entre 250 et 330 milliards de dollars par an depuis l’exercice 11, avant la flambée de l’exercice en cours.

Le gouvernement a alloué 12 454 crores de roupies au programme RoDTEP et 6 946 crores de roupies au programme RoSCTL pour les exportateurs de vêtements et de produits confectionnés.

Plus tôt cet exercice, le gouvernement s’est engagé à débloquer 56 027 crores de roupies pour régler toutes les redevances en souffrance dues aux exportateurs jusqu’à l’exercice 21 dans le cadre de divers programmes. Ce montant, en sus de l’allocation des dispositifs RoDTEP et RoSCTL, visait à améliorer substantiellement la liquidité des exportateurs touchés par le Covid. L’annonce a été un soulagement pour les exportateurs, qui ont également été touchés par une poussée des coûts d’expédition mondiaux (plus de 200 % depuis août 2020).

