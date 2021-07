Les programmes de reprise sont le meilleur moyen pour la nouvelle plate-forme Wear de réussir

Il y a quelques jours, Samsung nous a donné son premier aperçu de la nouvelle plate-forme Wear lors du MWC, et bien qu’il s’agisse de l’un des événements les plus attendus de la conférence de cette année, nous n’avons en fait pas vu grand-chose de nouveau lors de ce teaser pour le mois prochain. Événement déballé. Il a été confirmé que la Galaxy Watch 4 sera la première montre dotée de la nouvelle plate-forme unifiée, et nous avons appris que le skin de Samsung pour la nouvelle plate-forme s’appellera One UI Watch, ce qui est logique étant donné que Samsung essaie de lui donner une apparence et une sensation. plus comme votre téléphone Galaxy.

Cependant, lorsqu’il s’agissait de voir à quoi ressemblerait et se comporterait la nouvelle plate-forme, nous avons vu deux gifs de plus que ce que nous avons vu sur Google I/O. C’est ça. Tous les exemples d’applications étaient tout droit sortis de la présentation Google I/O et de l’écran de démarrage affichant toutes les icônes d’applications et quelques exemples qui ressemblaient à une version mélangée du héros de Google I/O. Nous avons pu voir à quoi ressemblera le menu Paramètres de niveau supérieur – exactement comme les paramètres One UI sur un téléphone – et nous avons également vu l’installation automatique de l’application et peut être un tiroir d’applications à bulles d’Apple.

Source : Samsung

Les notifications vont-elles se ressembler ? Nous ne savons toujours pas. Comment Google Pay et Samsung Pay sont-ils gérés cette fois-ci ? Nez. Nous n’arrêtons pas d’entendre qu’il existe un nouveau système pour les cadrans de montre. Cela signifie-t-il que les cadrans de montre actuels ne fonctionneront pas correctement sur le nouveau système ? Je sais pas. Espérons que nous obtiendrons ces réponses dans un mois.

Quoi qu’il en soit, je sais toujours que j’achèterai la Galaxy Watch (Active) 4 dès qu’elle sera disponible. Et je ne suis pas le seul, j’en suis sûr.

Même avec toute l’incertitude quant à l’apparence ou au comportement de ces nouvelles montres, il est indéniable que, quoi qu’il arrive, ce sera une amélioration majeure par rapport aux meilleures montres intelligentes Android actuelles sur Tizen et Wear OS. J’aime le Fossil Gen 5e que j’ai examiné plus tôt cette année. Cependant, je porte toujours ma Galaxy Watch Active de deux ans la plupart du temps parce qu’elle est juste plus confortable sur mon poignet, en particulier pendant les jours de sueur à Walt Disney World ou la nuit pendant que je me retourne avec l’insomnie induite par les médicaments.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Je ne peux pas vraiment répondre aux notifications sur mon poignet car la voix de Bixby est lente et pas aussi précise, et je ne peux pas non plus utiliser d’applications Google comme Google Keep pour les listes d’épicerie ou Google Pay (afin que je puisse mettre mon pass annuel sur mon poignet) , mais la sensation de la Watch Active et sa petite taille sont tout simplement imbattables. J’ai hâte de voir une Galaxy Watch aussi petite mais qui peut utiliser l’Assistant, les applications Google Play et Fitbit.

Pour tous ceux qui ont acheté la Fossil Gen 5e au cours de la dernière année – ou vraiment n’importe quelle montre Wear OS au cours de la dernière année – déboursant pour une nouvelle montre après avoir dépensé 150 $ à 300 $ si récemment. Je ne les blâme pas. Je serais énervé aussi. Samsung, Fossil et Mobvoi ont continué à proposer de nouvelles montres, sachant qu’une nouvelle plate-forme faisait ses débuts chez Google I/O et arrivait sur les montres cet automne. Donc, si vous avez acheté une montre Wear OS au cours de la dernière année, vous avez gaspillé votre argent. C’est le long et le court de celui-ci.

Source : Android Central

Idéalement, vous seriez en mesure de récupérer une partie de ces coûts en échangeant votre ancienne montre lorsque vous achetez la Galaxy Watch 4, la Pixel Watch ou toute autre montre de la plate-forme Wear que vous recherchez cet automne. Mais, malheureusement, le problème ici est que s’il est facile d’échanger des téléphones, pratiquement aucun programme d’échange n’accepte les montres intelligentes.

Source : Android Central C’est des conneries.

Le programme d’échange d’Apple n’acceptera pas les montres intelligentes non Apple pour autre chose que le recyclage gratuit. Le programme d’échange de Samsung n’accepte que les montres Apple et les montres Samsung – et les valeurs d’échange de ses propres montres sont presque insultantes. 100 $ pour une Galaxy Watch 3 ? Vraiment, les gars ?!

Mais au moins Samsung a quelque chose ; Google, Fossil et Mobvoi n’ont pas du tout de programmes d’échange de montres, bien que Fossil ait organisé dans le passé des événements à durée limitée où vous pouviez échanger et échanger. Même sur Amazon, le mieux que vous puissiez faire est de vous inscrire en tant que revendeur pour vendre votre ancienne montre d’occasion, et bonne chance pour que quelqu’un achète une montre connectée d’occasion sur l’ancienne plate-forme une fois que la nouvelle Wear sera disponible cet automne.

Avoir de solides accords de reprise serait une aubaine pour toutes les personnes impliquées. Les échanges pourraient entraîner des chiffres de vente plus élevés pour les fabricants, tout comme la promotion d’échange ridiculement élevée pour le Galaxy S21 a incité de nombreuses personnes à se mettre à niveau ce printemps. Des chiffres de vente plus élevés et des taux d’adoption plus rapides aideraient Google de deux manières en tant que co-gestionnaire de la nouvelle plate-forme Wear : premièrement, des taux d’adoption plus rapides et un plus grand bassin initial d’utilisateurs permettraient à Google de recueillir plus de commentaires et d’affiner le nouveau système dès le début. avant que les choses ne deviennent trop ancrées, et un plus grand nombre d’utilisateurs de Wear pourrait aider les développeurs à créer ou reformuler leurs applications pour Wear.

Source : Google

Google a déjà travaillé avec certaines des plus grandes applications Wear pour améliorer leur expérience sur la nouvelle plate-forme, mais la variété des applications Wear sur Google Play n’est pas aussi robuste que les utilisateurs ou Google le souhaiteraient. Les développeurs vont là où se trouvent leurs utilisateurs, donc si suffisamment de personnes achètent ces nouvelles montres intelligentes, cela pourrait inciter les développeurs à faire l’effort de créer (ou de recréer) des applications de montres. Étant donné que l’installation automatique d’applications sera une fonctionnalité sur la nouvelle plate-forme Wear (encore une fois), il sera facile de dire laquelle de vos applications fonctionnera et ne fonctionnera pas sur votre poignet.

Mieux encore, le fait d’avoir des programmes d’échange robustes incitera les propriétaires de montres actuels à mettre à niveau tout en leur donnant de l’argent sous forme de crédit pour la nouvelle montre. Cela aidera à calmer l’indignation suscitée par les montres actuelles qui n’obtiennent pas la nouvelle plate-forme tout en renforçant la présence publique et sociale du nouveau système Wear après un été rempli de confusion et de questions sans réponse.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Bien qu’il soit probablement exagéré d’espérer que vous puissiez échanger votre montre Wear OS actuelle/ancienne contre 30 à 50 % de réduction sur une nouvelle montre, l’amélioration des programmes d’échange pour recycler les vieilles montres et les nouvelles montres dans le monde semble être une une évidence, surtout compte tenu de l’histoire de Wear OS et de l’incertitude entourant les performances et la longévité de la nouvelle plate-forme.

Autres notes sur ce jour de l’indépendance:

J’ai écrit notre nouveau guide des meilleurs ordinateurs portables Windows bon marché cette semaine, et bien qu’il y ait des bouleversements cet automne alors que les ordinateurs portables Windows 11 commencent à arriver, les sélections actuelles vous serviront bien, à vous ou à vos enfants, à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus -saison scolaire, à moins de 350 $, les Chromebooks sont de loin votre meilleur choix, mais les ordinateurs portables Windows bon marché sont plus compétitifs dans la fourchette de 400 $ à 600 $. L’ouragan Elsa arrive à Walt Disney World la semaine prochaine. Oh, joie … Eh bien, si vous n’avez pas votre kit ensemble pour les tempêtes, il est maintenant temps de consulter notre guide Survivre aux intempéries avec Android et de vous assurer que vous disposez de tous les documents dont vous avez besoin et des bonnes applications. installé pour surveiller les inondations, les avertissements et le vent. Les précommandes du Xperia 1 III sont en hausse, et à 1 300 $, elles auraient dû inclure les écouteurs WF-1000XM4 ET, pas l’ancien XM3. Putain de merde, AT&T a fait la bonne chose pour une fois ! C’est un miracle! Maintenant, donnez la 5G aux personnes qui n’ont pas de forfait illimité, lâches. Les cartes de vaccination COVID dans Google Pay semblent incroyables. C’est dommage que la moitié des États ne l’utilisent pas parce qu’ils ne croient pas aux passeports vaccinaux. (Regarde avec dédain la législature de Floride.)

S’il vous plaît, profitez de votre week-end de vacances de manière responsable, laissez la pyrotechnie aux professionnels (en particulier dans les États de l’ouest de la poudrière) et restez en sécurité, tout le monde ! Je pars au Magic Kingdom pour des feux d’artifice et Key Lime Dole Whip (et je porte mon masque autant que possible pour éviter Delta Variant).

– Ara