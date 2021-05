Les progrès de la technologie Blockchain donnent-ils naissance à une nouvelle frontière du droit de la concurrence?

Les blockchains sont des bases de données ou des registres décentralisés et distribués dans lesquels les données de transactions entre différents individus sont enregistrées. (Image: REUTERS)

La technologie blockchain, souvent surnommée la prochaine révolution numérique majeure, a commencé à gagner du terrain après la montée spectaculaire du Bitcoin en 2017. La technologie est maintenant à la pointe de l’innovation dans de multiples secteurs, allant des services financiers, de la vente au détail et de l’immobilier aux soins de santé. Il n’est donc pas surprenant que les entreprises qui cherchent à rester pertinentes dans l’économie mondiale examinent et testent les utilisations potentielles de la Blockchain.

En regardant son ascension fulgurante, les commentateurs juridiques ont soulevé des questions sur une myriade de problèmes, allant de la concurrence et des problèmes de confidentialité aux questions de responsabilité et de compétence en cas de litige ou de fraude. Les autorités antitrust des deux côtés de l’Atlantique s’intéressent également de plus en plus à ce sujet. Pour suivre le rythme de la nouvelle tendance, la Commission indienne de la concurrence (CCI), en collaboration avec Ernst & Young, a publié la semaine dernière un document de travail sur l’interaction entre la technologie Blockchain et le droit de la concurrence.

Les blockchains sont des bases de données ou des registres décentralisés et distribués dans lesquels les données de transactions entre différents individus (appelées “ nœuds ”) sont enregistrées et stockées dans des “ blocs ” dans l’ordre chronologique dans une chaîne qui peut être retracée jusqu’au premier bloc de la Blockchain. Les «blocs» peuvent stocker des données telles que les enregistrements de vente, les transactions de paiement, les bons de commande, l’historique des prix et les détails du compte. La technologie diffère d’un registre ordinaire en rendant les informations stockées inaltérables, sécurisées et décentralisées, c’est-à-dire que chaque membre du réseau y a accès au lieu d’une seule autorité. C’est comme un tableau de bord d’un match de sport sur une aire de jeux où tout le monde connaît le score car il est sur le tableau de bord, visible de tous sur le terrain et ne peut pas être modifié sans l’action d’un joueur.

Bien que l’on pense que la plupart des blockchains améliorent l’efficacité et sont favorables à la concurrence, des préoccupations se posent en ce qui concerne l’accessibilité des informations sur la blockchain à tout le monde au sein du réseau peer-to-peer, qu’il soit ouvert à tous ou à la permission. basé. L’accès sans entrave ou le refus des informations sensibles / essentielles par des entreprises concurrentes place les blockchains fermement dans la ligne de mire de l’application du droit de la concurrence.

Le document (CCI et EY) se concentre sur les différentes formes de pratiques anticoncurrentielles possibles, qui peuvent être mises en œuvre en utilisant la technologie Blockchain. Celles-ci incluent l’échange d’informations, les restrictions imposées à l’accès aux chaînes de blocs et aux normes de l’industrie, et l’imposition de conditions inéquitables et discriminatoires au contact pour l’utilisation de cette technologie.

Le premier et principal problème de la technologie Blockchain est son aspect de partage d’informations. En général, les prix actuels ou futurs ou d’autres informations sensibles sur le plan de la concurrence ne devraient pas être partagés entre concurrents car cela pourrait réduire la concurrence ou même faciliter une entente de fixation des prix. Un grand livre peut enregistrer instantanément une quantité importante d’informations transactionnelles qui sont accessibles (à un degré plus ou moins important) à chaque membre d’un réseau Blockchain. Lorsque des concurrents sont présents sur le même réseau, cela pourrait potentiellement donner un accès sans précédent, presque en temps réel, aux informations relatives aux activités de leurs concurrents, ce qui pourrait être considéré comme un échange d’informations illégal dans certaines circonstances.

Le deuxième problème concerne un exercice de normalisation qui crée une compatibilité entre des plates-formes technologiques concurrentes, qui sont généralement considérées comme proconcurrentielles. À mesure que les utilisations potentielles de la technologie Blockchain se développent, les accords de l’industrie sur des normes techniques communes deviendront de plus en plus importants. Les membres de la Blockchain devront veiller à ce que la participation au consortium ne soit pas indûment restreinte; que la procédure d’établissement d’une norme pertinente est transparente; et que l’accès à la norme adoptée devrait se faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

Le troisième problème concerne l’accès à la technologie Blockchain elle-même. Bien que l’accès aux applications Blockchain puisse être restreint pour diverses raisons économiques et techniques, cette restriction peut soulever des problèmes de concurrence dans le cas où la Blockchain elle-même est considérée comme une installation essentielle et le refus d’accès est injustifié. Si l’accès au réseau est une exigence pour l’activité sur le marché, les participants qui abusent de leur position dominante en tentant d’empêcher certains concurrents d’accéder au grand livre distribué devraient se demander si une telle dissuasion peut enfreindre les lois sur la concurrence.

La décision de la CCI d’approfondir les subtilités de cette technologie va dans le sens de ses pairs comme la Commission européenne, la Federal Trade Commission des États-Unis et la Japan Fair Trade Commission, qui étudient également activement des questions similaires impliquant cette technologie. Les tribunaux d’Australie et des États-Unis ont déjà enquêté sur des allégations de cartel et d’exploitation dans le domaine de la blockchain.

Étant donné que les applications Blockchain sont actuellement au stade de la validation de principe, il est important que les entreprises qui souhaitent être les premiers bénéficiaires de cette technologie soient conscientes des risques potentiels de concurrence. Après tout, si des transactions enfreignent la loi, la Blockchain elle-même conservera un enregistrement immuable de ces violations. Il est également conseillé à la CCI de s’engager de manière proactive avec les parties prenantes de la Blockchain (mineurs, développeurs, utilisateurs, etc.) à un stade précoce pendant que la technologie est encore en développement, en les sensibilisant à la loi.

(Vaibhav Choukse est associé chez J Sagar Associates. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)

