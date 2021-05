Les progrès de Man United peuvent convaincre Paul Pogba et Edinson Cavani de rester, déclare Ole Gunnar Solskjaer

United est en passe de terminer deuxième de la Premier League, ce qui serait sa meilleure performance depuis 2017/18, après avoir comblé l’écart avec les champions élus de Manchester City après avoir terminé 33 points derrière le vainqueur du titre de l’année dernière, Liverpool.

Parallèlement à leur forme de championnat, United est presque sûr d’une place en finale de la Ligue Europa après avoir battu la Roma 6-2 lors du match aller de leur demi-finale jeudi.

Pogba, qui a marqué dans ce match, devrait entrer dans les 12 derniers mois de son contrat cet été et avait été fortement lié à un déménagement jusqu’à la récente course de forme et de forme physique qui l’a vu redevenir une partie intégrante de l’équipe de Solskjaer. .

“Il connaît mes sentiments à son sujet et je veux qu’il reste”, a déclaré Solskjaer, dont l’équipe est deuxième de la Premier League et bien placée pour atteindre la finale de la Ligue Europa.

LIRE LA SUITE

«Il s’agit de créer un environnement dans lequel nous prospérons … et une équipe qui se bat pour les trophées.»

Cavani, quant à lui, n’a signé qu’un contrat d’un an en rejoignant en tant qu’agent libre après avoir quitté le PSG l’été dernier.

Le contrat comprend l’option d’une prolongation d’un an, mais l’Uruguayen n’a pas encore pris de décision sur son avenir.

“Lui (Pogba) et Edinson sont des gagnants, mais ils sont aussi humains et il est important qu’ils aiment venir et aiment jouer pour cette équipe”, a déclaré Solskjaer.

«Si … ils peuvent sentir nos progrès, nos chances sont probablement plus grandes de les garder.»