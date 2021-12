Les progrès de Manchester United sous Ralf Rangnick discutés par Gary Neville – Man United News And Transfer News

Manchester United est entré dans le match du week-end contre Crystal Palace avec une vague d’optimisme qui n’a pas pu être enrayée par l’insistance de Ralf Rangnick sur le fait qu’il faudrait du temps pour inculquer sa philosophie.

Avant le match, il semblait alors irréaliste de s’attendre à une transformation miraculeuse d’un groupe d’individus disjoints en une unité d’attaque disciplinée et pressante.

Ce fut alors une agréable surprise de voir que, au moins pendant la première demi-heure, les Reds semblaient déjà avoir absorbé certains des grands principes de Rangnick.

United est tout simplement sorti des pièges. Ils ont harcelé Palace pour qu’il fasse des erreurs, ont remporté le ballon en haut du terrain et ont limité les Eagles de Patrick Vieira à des demi-chances.

La légende des Reds, Gary Neville, a été clairement impressionnée, car il a utilisé sa plate-forme MNF sur Sky Sports pour présenter une multitude de statistiques qui soulignent à quel point les progrès semblaient avoir été réalisés en très peu de temps.

Tel que couvert par United District, il se lit comme suit : Gary Neville compare les statistiques du premier match du MUFC sous Ralf Rangnick au reste de la moyenne de la saison (entre parenthèses).

Tirs affrontés (14,6) – 8

Sur cible (4,90) – 2

XG Contre (1,6) – 0,7

Tacles (13.6) – 24

Duels gagnés (44,8) – 55

Poss. a remporté le dernier tiers (4.1) – 12

Opp. passe par déf. action (14.7) – 10

Distance parcourue km (105) – 101

Sprints (135.4) – 132

📊 Gary Neville compare les statistiques du premier match de #mufc sous Ralf Rangnick au reste de la moyenne de la saison. [@footballdaily] pic.twitter.com/rOeTiP2NhV – UtdDistrict (@UtdDistrict) 6 décembre 2021

Neville souligne que United a presque divisé par deux la moyenne saisonnière des tirs affrontés (8 contre 14,6) avec seulement 2 des tirs des Eagles cadrés.

De même, le XG contre a été réduit de plus de la moitié, le XG de l’opposition étant passé d’une moyenne de 1,6 à seulement 0,7.

Neville a également été impressionné par le volume de tacles de United, qui est passé d’une moyenne saisonnière de seulement 13,6 à 24 très respectables.

La caractéristique la plus frappante du match, certainement en première mi-temps, était peut-être la proactivité de l’équipe à domicile sans le ballon.

Ceci est confirmé par une statistique accrocheuse soulignant comment United a remporté le ballon 12 fois dans le dernier tiers – environ trois fois la moyenne saisonnière.

Cette soudaine augmentation d’intensité signifie-t-elle que United a juste travaillé plus dur que sous Ole Gunnar Solskjaer ? Qu’ils s’étaient retenus sous le Norvégien ?

Peut être pas. Étonnamment, les statistiques de Neville montrent en fait une diminution à la fois du taux de travail et des sprints. Selon ses propres termes, cela suggère que les Diables rouges travaillaient plus intelligemment que plus fort.

C’est vraiment encourageant pour un stade aussi précoce du processus. Et il est bon de rappeler que United a semblé perdre un peu d’intensité en 2ème mi-temps, ce qui est compréhensible compte tenu du changement de rythme et de la fatigue accumulée.

En bref, il semble juste de s’attendre à des performances encore meilleures à mesure que les méthodes du nouvel entraîneur s’enracinent dans l’équipe de jeu actuelle.

Les fans seront sans aucun doute impatients de voir si le nouveau look des Reds peut maintenir l’élan actuel lors du match de Ligue des champions de demain soir contre les Young Boys.

Avec le nuage de négativité qui s’accrochait à la fin du règne de Solskjaer commençant à s’estomper, il semble que l’arrivée de Rangnick ait apporté une certaine positivité attendue depuis longtemps. Que cela continue longtemps.