Les progrès du monde sur le changement climatique

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à Glasgow, en Écosse, cette semaine et la prochaine pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021, il y a une très bonne nouvelle : le monde a fait de réels progrès.

Il y a quelques années à peine, avant l’accord de Paris sur le climat de 2015, on s’attendait à ce que le monde devienne plus chaud d’environ 4 degrés Celsius d’ici 2100, par rapport aux niveaux préindustriels.

Aujourd’hui, le monde est sur la bonne voie pour 3°C. C’est loin d’être suffisant, à peu près tout le monde dans ce domaine vous le dira, mais c’est un réel progrès – un progrès qui rend le réchauffement de la planète un peu moins catastrophique.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Hannah Ritchie, chercheuse sur le changement climatique à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, a résumé les grands développements : « Le charbon est effectivement mort dans de nombreux pays. Les prix des énergies renouvelables chutent rapidement. Le prix du solaire a chuté de 89 % au cours de la dernière décennie. L’éolien terrestre a chuté de 70 pour cent. Ils sont maintenant moins chers que le charbon et le gaz. Pour effectuer cette transition, nous aurons besoin de beaucoup de stockage d’énergie. Il y a aussi une bonne nouvelle : le prix des batteries a baissé de 97 % au cours des 30 dernières années.

L’élément déclencheur, a noté Ritchie, est que tout cela poussera le monde vers une énergie renouvelable et plus propre, quelle que soit l’opinion de chacun sur le changement climatique « parce que cela a un sens économique de le faire ».

Encore une fois, ce n’est pas suffisant. Brad Plumer et Nadja Popovich du New York Times ont rapporté que même si les dirigeants mondiaux respectaient leurs engagements actuels en matière de changement climatique, la planète se réchaufferait encore de 2 à 2,4 °C d’ici 2100.

L’objectif, pour éviter les pires conséquences, a longtemps été de ne pas dépasser 1,5°C. Il s’agit déjà de savoir si les dirigeants mondiaux tiendront leurs promesses. Mais même s’ils le font, nous sommes sur la bonne voie pour dépasser le but de toute façon.

C’est pourquoi les dirigeants mondiaux se réunissent à l’ONU cette semaine : pour mettre la planète sur une meilleure voie. Et s’il est de plus en plus improbable que nous atteindrons un jour le seuil de 1,5°C, cela aiderait à s’en rapprocher le plus possible.

Les conséquences d’un échec sont désastreuses, comme nous l’avons vu ces dernières années avec des événements météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses, des vagues de chaleur, des inondations et des ouragans. Au fur et à mesure que le monde se réchauffera, ces événements deviendront plus graves et se produiront peut-être plus fréquemment, a découvert le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU.

Bien sûr, en politique intérieure, les sceptiques quant à la politique climatique américaine agressive souligneront qu’une grande partie du travail à ce stade dépend de ce que font les pays en développement comme la Chine et l’Inde. C’est vrai : la Chine et l’Inde sont désormais de gros pollueurs.

Mais, disent les défenseurs, l’Amérique peut montrer l’exemple – et elle peut permettre le changement technologique nécessaire pour amener d’autres pays à prendre des mesures.

La Chine et l’Inde n’ont pas compté sur des sources d’énergie à base de carbone parce qu’elles n’aiment pas l’air pur ; ils l’ont fait parce que c’était la voie la plus rapide et la plus abordable vers une croissance économique massive. Donc, si les États-Unis peuvent aider à réduire encore plus les coûts des sources d’énergie propre et à rendre ces sources plus fiables (avec, par exemple, des options de stockage plus abordables), alors d’autres pays les adopteraient probablement largement – comme l’a noté Ritchie, ce serait « économique sens. »

Il y a aussi de bonnes nouvelles sur ce front : la proposition Build Back Better du président Joe Biden dépenserait 555 milliards de dollars pour faire de nouveaux progrès sur les objectifs climatiques. S’il est peu probable que la facture soit suffisante pour que les États-Unis atteignent leur objectif de réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, c’est un grand pas en avant.

La bataille contre le changement climatique est donc loin d’être terminée. Mais l’humanité a fait de réels progrès – et alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour discuter à nouveau de la question, il y a des raisons d’espérer que l’élan se poursuivra.

Article de la semaine : Les incitations financières ne font pas bouger les sceptiques vis-à-vis des vaccins

Une nouvelle étude publiée par le National Bureau of Economic Research a examiné si les incitations financières pour les vaccins Covid-19 fonctionnaient, et les résultats sont décevants.

Les chercheurs Tom Chang, Mireille Jacobson, Manisha Shah, Rajiv Pramanik et Samir Shah ont assigné au hasard des membres non vaccinés d’un régime de soins de santé géré par Medicaid dans le comté de Contra Costa, en Californie, à différentes interventions liées aux vaccins, y compris des incitations financières de 10 $ ou 50 $ et diverses messages de santé publique.

Ils ont constaté qu’« aucun des traitements n’augmentait les taux de vaccination globaux ». En fait, les incitations financières semblaient produire un contrecoup, diminuant les taux de vaccination chez les personnes âgées et les personnes qui ont soutenu Donald Trump lors des élections de 2020.

L’étude ciblait explicitement les hésitants à la vaccination et se concentrait sur un comté de Californie. Les résultats pourraient donc différer dans d’autres régions des États-Unis.

Pourtant, les résultats sont certainement décevants et peuvent aider à expliquer pourquoi les taux de vaccination ne semblaient pas beaucoup bouger, car de nombreux États ont diffusé des messages différents et offert des incitations au cours de l’été pour faire vacciner les gens. Et cela suggère que des approches plus agressives, comme une grande partie des États-Unis adoptent maintenant des mandats de vaccination, peuvent vraiment être nécessaires.