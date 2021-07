Les progrès «remarquables» du vaccin placent Londres en première place pour le 19 juillet

S

adiq Khan dit que les progrès « remarquables » dans le déploiement du vaccin ont placé Londres dans une position privilégiée pour rouvrir en toute sécurité le 19 juillet.

Le maire a déclaré qu’avec plus de neuf millions de coups administrés, la capitale avait “joué son rôle” dans l’effort national, mais a déclaré qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour maximiser la participation au cours des deux semaines et demie suivantes.

M. Khan a déclaré au Standard: «Nous jetons l’évier de la cuisine, les appareils de cuisine et moi-même là-dessus. Nous voulons nous assurer d’avoir le plus de couverture possible.

“L’objectif est que nous voulons que les deux tiers des Londoniens reçoivent à la fois des jabs et chaque [adult] Le Londonien s’est vu offrir au moins un jab.

“Je suis convaincu que Londres aura joué son rôle pour s’assurer que nous pouvons rouvrir complètement le 19 juillet. Je pense qu’il est important pour nous de rouvrir complètement le 19 juillet – nous sommes prêts.”

Les chiffres officiels du NHS England suggèrent qu’aux taux actuels de 42 000 coups par jour, Londres pourrait être en deçà de l’objectif national du Premier ministre d’environ 1,5 million de coups.

Mais M. Khan a insisté sur le fait que le décompte officiel des premier et deuxième coups de 8,7 m à la fin de mardi était une sous-estimation en raison d’un “décalage des données”. Il a déclaré que les «chiffres en temps réel» donnés à son conseil de santé de Londres cette semaine de plus de neuf millions de jabs étaient corrects.

Il a déclaré qu’environ 120 000 coups avaient été donnés le week-end dernier, dont 8 950 lors d’un événement de quatre jours au stade Emirates d’Arsenal et 135 000 le week-end précédent.

D’autres événements de masse, dont beaucoup proposent des jabs sans rendez-vous conçus pour attirer les personnes sans médecin généraliste et celles qui s’inquiètent de leur statut d’immigration, sont prévus à la Tate Modern, au terrain de cricket Oval, au Crystal Palace et au Millwall’s Den Stadium au cours des quinze prochaines semaines.

Plus d’un demi-million de Londoniens ayant reçu un jab n’étaient pas inscrits auprès d’un médecin généraliste – principalement des hommes de moins de 40 ans mais aussi des milliers de « dépossédés » de la capitale.

Mercredi, 2 598 autres cas de Covid ont été diagnostiqués dans la capitale, en hausse de près de 600 mardi. Au total, 314 patients Covid se trouvent dans les hôpitaux de Londres, soit près d’un cinquième du total britannique.

Les chefs de la santé affirment que les approvisionnements en vaccins se maintiennent. Le Dr Vin Diwakar, directeur médical du NHS London, a déclaré: «Il y a plus qu’assez de vaccin AstraZeneca à Londres pour vacciner chaque Londonien de plus de 40 ans avec deux doses du vaccin.

«Bien que les vaccins Pfizer et Moderna se déroulent par étapes, l’équipe nationale nous a assuré qu’au cours de la période allant jusqu’au 19 juillet, il devrait y avoir suffisamment de disponibilités pour que Londres offre à chaque Londonien de moins de 40 ans une dose de vaccin. “

On a dit à M. Khan de s’attendre à une augmentation des cas, mais il s’agira principalement de jeunes non vaccinés et en raison d’une mixité sociale accrue.

Il a été averti par son chef de la santé publique, le professeur Kevin Fenton, de s’attendre à “de nombreuses infections et un certain impact sur les services hospitaliers”.

Mais il pense que les théâtres, les pubs et les restaurants du West End devraient être autorisés à rouvrir complètement pour aider à relancer l’économie de la capitale. Il a critiqué les interprétations « catastrophiques » des données officielles sur les vaccins.

M. Khan a déclaré que l’approche “prendre un jab” était vraiment importante – et a déclaré qu’à l’approche du 19 juillet, il était possible que le gouvernement autorise l’administration d’un deuxième jab moins de huit semaines après une première dose si les stocks se tenaient.

“Nous voulons nous assurer que le plus de Londoniens possible reçoivent au moins une dose”, a-t-il déclaré. « Nous nous donnerions des coups de pied si vous aviez des Londoniens avec les deux doses mais pas assez d’approvisionnement pour que d’autres Londoniens aient au moins une dose.

“Le message clé pour les Londoniens au cours des trois prochaines semaines est : s’il vous plaît, s’il vous plaît, assurez-vous d’avoir au moins un jab.”

La chef du conseil de Waltham Forest, Clare Coghill, a déclaré que son arrondissement assistait à une “prise plus lente” des deuxièmes doses, ce qui, selon elle, était lié aux personnes ayant subi des effets secondaires de leur première dose.

Khan a déclaré que les performances de Londres devraient être jugées par rapport à des villes telles que New York, qui ont des défis similaires en termes de vaccination d’une population plus jeune, plus diversifiée et plus mobile, et les migrants sont moins susceptibles d’être enregistrés auprès d’un médecin généraliste et moins susceptibles de vouloir partager informations.

« Nonobstant cela, les progrès que nous avons réalisés ont été remarquables au cours des 200 derniers jours », a-t-il déclaré. “Il y a un jab toutes les deux secondes – ce sont les chiffres dont nous parlons.”

Graphisme Evening Standard

Un total de 5 233 116 premiers jabs et 3 475 263 deuxièmes jabs avaient été administrés dans la capitale à la fin de mardi, ce qui signifie que 75,8% des 6,9 millions de Londoniens adultes avaient reçu une dose et 50,3% deux doses.

Les taux comparatifs à l’échelle du Royaume-Uni sont de 84,9 % et 62,4 %.

Les chiffres du ministère de la Santé de la ville de New York montrent que, sur les 6,63 millions d’adultes de la ville, 4,45 millions (67%) ont reçu au moins une dose et 4,1 millions (62%) sont complètement vaccinés. Au cours des sept derniers jours, il a donné en moyenne 18 500 jabs par jour.