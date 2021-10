Les progressistes ne font toujours pas confiance à Joe Manchin et Kyrsten Sinema pour voter sur le projet de loi sur les infrastructures

Les sénateurs modérés Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) ont exigé des coupes sombres dans le projet de loi des démocrates Build Back Better, un vaste programme de dépenses sociales et climatiques qui est en préparation depuis des mois. Les progressistes craignent de nouvelles réductions – et certains craignent que le projet de loi ne soit complètement abandonné – si Manchin et Sinema ne peuvent pas être contraints d’accepter la proposition de dépenses de 1,75 billion de dollars actuellement proposée.

Leur stratégie pour coincer les sénateurs a été exposée jeudi, lorsque le caucus progressiste du Congrès a refusé d’aller de l’avant sur un projet de loi bipartite sur les infrastructures sans un vote simultané sur le projet de loi plus large des dépenses sociales des démocrates. Parce que les démocrates de la Chambre ont une marge étroite de trois personnes, toute défection majeure peut faire échouer la législation.

Les députés progressistes demandent depuis des semaines que les votes sur les deux projets de loi se tiennent ensemble. Ils craignent que Manchin et Sinema – qui soutiennent le paquet sur les infrastructures – n’abandonnent complètement le projet de loi budgétaire si les infrastructures avancent d’elles-mêmes, étant donné leur opposition de longue date à la taille de la mesure et à plusieurs des politiques qu’elle contient.

La meilleure façon de garantir que Kyrsten Sinema et Joe Manchin soutiennent le cadre du président est que le Build Back Better Act soit d’abord adopté par le Sénat. Le peuple – pas seulement certains, mais TOUS les nôtres – doit gagner. – Cori Bush (@CoriBush) 29 octobre 2021

Pour s’assurer que les deux sénateurs soutiennent l’ensemble des dépenses, les progressistes utilisent le projet de loi bipartite comme levier : pour en adopter un, les démocrates doivent également adopter l’autre. Lier les deux voix est également un moyen d’empêcher les législateurs modérés de réduire encore plus le projet de loi de dépenses. Plus tôt les modérés accepteront les derniers chiffres des propositions de dépenses, plus tôt ils obtiendront leur vote sur les infrastructures.

« Le Congrès doit terminer le travail et soumettre les deux projets de loi au vote », a écrit le Congressional Progressive Caucus dans un communiqué expliquant sa position. « Il y a trop en jeu pour que les familles de travailleurs et nos communautés se contentent de quelque chose qui peut être plus tard mal compris, modifié ou complètement abandonné. »

La pression progressive jeudi a permis de retarder le vote sur les infrastructures, ce qui a marqué une victoire pour eux. Cela a également suivi une perte : la dernière version du projet de loi de dépenses, que les progressistes ont annoncé qu’ils accepteraient, comprend de sérieuses réductions. Le plan, publié par la Maison Blanche jeudi, n’inclut pas bon nombre de leurs priorités clés, y compris les congés familiaux payés et la capacité de Medicare à négocier les prix des médicaments sur ordonnance.

Malgré cela, ils semblent avoir maintenant décidé de prendre ce qu’ils peuvent. Ils veulent que Manchin et Sinema fassent de même et espèrent utiliser leur influence pour s’assurer qu’ils le font.

Ce que les progressistes espèrent gagner la semaine prochaine

Les progressistes ont appelé au report du vote sur les infrastructures pour deux raisons : ils voulaient des détails sur le texte de la législation sur les dépenses sociales, et ils voulaient des assurances directes de Manchin et Sinema qu’ils voteraient pour adopter le projet de loi sur les dépenses sociales.

Un problème fondamental en jeu est le manque de confiance : en raison du nombre de réductions que Manchin et Sinema ont déjà exigées pour les priorités démocratiques clés (y compris la réduction des prix des médicaments sur ordonnance, l’augmentation du taux d’imposition des sociétés et l’élimination du programme de performance énergétique propre), les progressistes se méfient de leur soutien au cadre Biden. De plus, aucun des sénateurs n’a déclaré publiquement qu’il soutenait le cadre. Cela inquiète les progressistes puisque les démocrates ont approuvé un cadre de résolution budgétaire auparavant pour que la législation elle-même soit bloquée.

« Je ne leur dois pas ma confiance, et ils ne me doivent pas la leur », a déclaré la représentante Cori Bush (D-MO) dans une interview à MSNBC. « Voyons le vote. … C’est ainsi que nous savons où vous vous situez.

Les inquiétudes des progressistes n’ont pas été apaisées après la publication du cadre législatif de 1,75 billion de dollars du président Joe Biden. Alors que le PCC a publiquement approuvé la mesure en principe, Manchin et Sinema ont publié des déclarations positives sur les négociations sans aucun engagement concret.

« Alors que nous travaillons sur le texte de la législation, j’espère que nous continuerons tous à traiter de bonne foi et à faire ce qui est juste pour l’avenir du peuple américain », a déclaré Manchin dans un communiqué.

« J’ai hâte de faire cela, d’élargir les opportunités économiques et d’aider les familles de tous les jours à aller de l’avant », a déclaré Sinema dans un communiqué séparé.

J’ai perdu le compte du nombre d’interactions avec les journalistes que le sénateur Manchin a eues aujourd’hui. Sa réticence à simplement sortir et dire qu’il soutient un cadre WH – qui a été négocié plus directement avec lui que probablement tout autre législateur – semble notable. – Garrett Haake (@GarrettHaake) 28 octobre 2021

Les progressistes veulent avoir la garantie que tous les sénateurs démocrates sont réellement d’accord avec ce projet de loi et que Manchin ou Sinema ne feront pas exploser le cadre. Ils ont déjà vu ce processus se dérouler une fois : les démocrates à la Chambre et au Sénat ont adopté une résolution budgétaire de 3,5 billions de dollars, mais les deux modérés ont rechigné à aller de l’avant avec ce prix et bon nombre de ses composants.

« Nous devons avoir une certitude, soit par le biais d’un texte législatif, soit par … des accords … auxquels nous pouvons faire confiance », a déclaré jeudi la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).

La demande du caucus pour un texte législatif a donné des résultats. Dans un effort pour convaincre les progressistes d’envisager un vote sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures, le comité des règles de la Chambre a publié jeudi 1 700 pages de texte provisoire. Ce texte n’a finalement pas suffi pour un vote car, comme pour le cadre, Manchin et Sinema ne l’ont pas encore accepté.

Jayapal a noté jeudi que les progressistes soutiendraient l’ajout de politiques dans la législation qui ont été retirées du cadre de Biden, comme les congés familiaux payés et les dispositions d’extension de l’assurance-maladie. Elle a toutefois déclaré que le soutien progressif au cadre ne dépendait pas de ces ajouts et qu’ils soutenaient l’approbation qu’ils avaient apportée.

Les progressistes ont gagné et perdu cette semaine

Jeudi marquait la deuxième fois que les progressistes bloquaient avec succès un vote sur les infrastructures en raison de préoccupations concernant le projet de loi de dépenses. Cette fois, ils ont fait face à une pression accrue de la part des dirigeants du Congrès pour renverser leur position, afin d’envoyer Biden à ses prochaines réunions du G20 sur le climat avec une victoire législative à vanter.

Mais le caucus a tenu bon.

À l’origine, les progressistes avaient identifié cinq grands domaines dans lesquels ils souhaitaient des investissements : l’économie des soins, le logement abordable, les emplois climatiques, une voie vers la citoyenneté pour les bénéficiaires du DACA et des réductions des prix des médicaments sur ordonnance. La version originale de 3 500 milliards de dollars du projet de loi de dépenses incluait bon nombre de ces problèmes, mais en raison des préoccupations de Manchin et de Sinema, plusieurs domaines ont été considérablement réduits ou complètement abandonnés.

Le nouveau cadre de 1,75 billion de dollars de Biden investit finalement massivement dans l’éducation de la petite enfance et le climat, mais ne comprend pas de disposition majeure pour aider à réduire les prix des médicaments sur ordonnance, une voie vers la citoyenneté pour les bénéficiaires de la DACA ou des congés familiaux payés.

Et les domaines qui ont survécu aux coupes ont encore connu des réductions spectaculaires des dépenses. Par exemple, la mesure budgétaire initiale des démocrates prévoyait 450 milliards de dollars pour les soins à domicile de longue durée et 332 milliards de dollars pour le logement abordable. Le cadre de Biden, quant à lui, comprend 150 milliards de dollars pour le premier et 150 milliards de dollars pour le second.

Sinema s’est opposé à permettre à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance, ce qui le tue probablement. Une voie vers la citoyenneté pour les bénéficiaires du DACA ne devrait pas non plus figurer dans la législation en raison des règles régissant le processus de réconciliation budgétaire et de la décision existante du parlementaire du Sénat déconseillant son inclusion. Et les congés familiaux payés se sont heurtés à l’opposition de Manchin, qui craignait que la politique ne soit trop lourde pour les entreprises.

Le cadre de Biden dispose encore d’environ 100 milliards de dollars alloués à la réforme de l’immigration, bien qu’il ne soit pas clair s’il franchira cet obstacle procédural. Le dernier discours des démocrates au parlementaire se concentrera sur des questions telles que l’arriéré de visas légaux et un bouclier contre l’expulsion pour certains immigrants non autorisés, rapporte le New York Times. Les législateurs sont également encore en train de peaufiner certains détails du projet de loi, laissant la porte ouverte au retour éventuel de certaines politiques.

Les progressistes soutiennent le cadre même avec les omissions existantes. Dans son état actuel, il comprend plusieurs de leurs demandes concernant les subventions pour la garde d’enfants, le financement de crédits d’impôt pour l’énergie propre et un corps civil pour le climat. De plus, ils soutiennent que les pourparlers sur le projet de loi n’auraient même pas eu lieu sans la pression qu’ils ont exercée sur les dirigeants démocrates et les législateurs modérés.

« La réalité est que si les pourparlers autour du projet de loi sur les infrastructures ont duré des mois au Sénat, il n’y a eu de discussions sérieuses sur les détails du plus grand Build Back Better Act ces dernières semaines, grâce au Caucus progressiste qui tient la ligne et met les deux parties de l’ordre du jour sur la table », a déclaré le PCC.

Bien qu’ils tiennent bon sur le calendrier de la législation, ils semblent disposés à accepter les concessions politiques qui ont déjà été faites. « Nous voulions un package de 3 500 milliards de dollars, mais nous comprenons la réalité de la situation », a déclaré Jayapal.