Les progressistes réagissent à la décision de retraite de Stephen Breyer 10z viral

Il semble que le juge de la Cour suprême Stéphane Breyer n’est pas prêt à apaiser les libéraux qui espéraient sa retraite du banc.

Breyer a accordé une interview à CNN Joan Biskupic dans lequel il a déclaré qu’il était satisfait de son statut de principal libéral de la Cour suprême et qu’il n’avait pas encore décidé quand il se retirerait. Lorsqu’on lui a demandé quels seraient les facteurs décisifs pour chaque fois qu’il prendrait sa retraite, Breyer a répondu « principalement, bien sûr, la santé. Deuxièmement, la Cour.

“Je lui ai demandé directement” avez-vous décidé si vous alliez prendre votre retraite ? “”, a déclaré Bikupic alors qu’elle discutait de l’interview de New Day. “Et il a dit ‘non’ très catégoriquement.”

Ces derniers mois, plusieurs libéraux et personnalités progressistes ont exprimé l’espoir que la retraite de Breyer interviendrait le plus tôt possible. La raison en est que le poste vacant laissé par Breyer donnera au président Joe Biden la chance de nommer un successeur plus jeune, de même tendance à gauche, qui est susceptible d’être confirmé à la Cour suprême tandis que les démocrates ont la majorité des deux côtés du Congrès.

Interrogé à ce sujet, Biskupic a déclaré que Breyer lui avait essentiellement dit “Il ne va nulle part pour le moment”.

“Il ne l’a pas dit explicitement, mais c’était certainement entre les lignes”, a-t-elle poursuivi. « Il n’avait pas voulu en parler, mais je suis allé là-bas et il était prêt à me donner du matériel pour au moins savoir à quoi nous pouvons nous attendre dans un avenir proche, mais je pense que votre lecture entre les lignes est exactement ce que la mienne c’est : pas avant un moment.

Étant donné que la décision de Breyer maintient le statu quo de la Cour suprême et rejette le calcul judiciaire entourant son siège, la nouvelle a été moins bien accueillie par les gauchistes.

La santé de Breyer n’est pas le seul facteur ici. Il parie également sur la santé de 50 sénateurs démocrates au cours de la prochaine année.https://t.co/aqZQZ1EKMQ – Brian Fallon (@brianefallon) 15 juillet 2021

Tout n’est que vanité. Avancez, juge Breyer, avancez. https://t.co/we9x8AKNOj – Neil King (@NKingofDC) 15 juillet 2021

Cela reflète simplement un mépris pathologique pour les autres êtres humains à ce stade, avec les conséquences mises en évidence par la mort de Ginsburg https://t.co/JUPMK5mPla – Adam Serwer 🍝 (@AdamSerwer) 15 juillet 2021

Je vois que mes vacances se terminent par un joli « retour à la réalité ! https://t.co/khpJOF6dF6 – Leah Litman (@LeahLitman) 15 juillet 2021

Stephen Breyer se met lui-même et ses désirs personnels au-dessus de la justice en laquelle il prétend croire. Quel désastre. Le Congrès doit élargir la Cour suprême, surtout compte tenu de son arrogance. https://t.co/94vTNKfgg1 – Robert Cruickshank (@cruickshank) 15 juillet 2021

Stephen Breyer est heureux de mettre en jeu une Cour suprême conservatrice 7-2 parce qu’il est en voyage d’ego au sujet de son nouveau pouvoir et n’a pas envie de l’abandonner https://t.co/c3xlw0Pqab pic.twitter.com/2o4V1053gu – Jack Mirkinson (@jackmirkinson) 15 juillet 2021

Stephen Breyer semble si naïf et délirant et largement inconscient de la gravité de la situation. C’est extrêmement embarrassant.https://t.co/cUGCLmSUzE – Erick Fernandez (@ErickFernandez) 15 juillet 2021

Regardez ci-dessus, via CNN.

