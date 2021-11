Les projecteurs ne sont pas aussi rares que vous le pensez

Rita El Khoury / Autorité Android

Les projecteurs tout-en-un sont encore de jolis appareils de niche à avoir à la maison. Mais dans les bonnes circonstances et dans des situations particulières, ils peuvent être infiniment utiles. Mais combien de nos lecteurs possèdent leur propre projecteur ? Nous vous l’avons demandé dans un récent sondage, et eh bien, les résultats sont là !

Possédez-vous actuellement un projecteur?

Les résultats

Ce sondage a été mis en ligne le 27 novembre, donnant à nos lecteurs un peu plus de trois jours pour donner leur avis. Plus de 3 500 obligés aussi. Nous ne nous attendions pas à ce que chaque lecteur possède un projecteur, et les résultats ont fait écho à cette attente. Cependant, bon nombre de lecteurs utilisent ces appareils.

Au total, 68,3 % des personnes interrogées ne possèdent pas de projecteur, préférant utiliser des téléviseurs, des moniteurs et d’autres technologies visuelles. Cependant, 31,7% des lecteurs le font. Cela signifie que près d’un répondant sur trois possède un projecteur quelconque. C’est probablement une partie plus importante que ce à quoi beaucoup s’attendraient.

Comme Rita le décrit dans cet article d’opinion, la plupart des projecteurs manquent de définition et de qualité par rapport aux téléviseurs. Cependant, leur portabilité et leur utilité l’emportent sur les grands écrans dédiés, en particulier les projecteurs avec batteries et haut-parleurs intégrés. Les projecteurs Android TV sont particulièrement utiles pour les lectures de recettes sur un plus grand écran ou les sessions de frénésie entre les rôtis dans la cuisine.

Cela dit, de nombreux lecteurs pensent que les projecteurs n’ont plus leur place dans la maison, et c’est aussi compréhensible. Les produits privilégiant la qualité d’image et offrant une luminosité décente sont assez chers par rapport aux téléviseurs moins chers. Dans la cuisine ou la chambre, plusieurs lecteurs préfèrent utiliser des tablettes de divertissement.

Vos commentaires

Doug Duvenhoegger : Prenez un téléviseur de 24 pouces et fixez-le au mur. Chromecast avec Google TV. Vous êtes fixé à 165 $ au total. Lorsque vous ne l’utilisez pas comme téléviseur, il permet de faire défiler des œuvres d’art ou des photos de famille. Beardednomad : J’ai l’un des Lenovo Tab avec la station d’accueil pour haut-parleur dans ma cuisine. Fonctionne parfaitement pour ce pour quoi j’en ai besoin et le haut-parleur lui-même est étonnamment bon pour ce qu’il est. Jean-Mouloud : Obtenir une tablette pas chère ?

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Avez-vous des idées sur les projecteurs ou les résultats de ce sondage ? Assurez-vous de commenter ci-dessous.

