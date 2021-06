Les projections de l’US Open Cheat Sheet ⋆ 10z viral

Nous sommes de retour avec une autre édition de PGA DraftKings sélectionne des feuilles de triche pour la saison 2021. Ces aide-mémoire vous aideront à faire les bons choix DraftKings dans votre processus quotidien de création de gamme de golf fantastique. La semaine démarre avec l’US Open, et en ce moment Dustin Johnson se profile comme l’un des meilleurs jeux DFS sur l’ardoise DraftKings. Si vous recherchez plus de choix quotidiens fantastiques PGA, assurez-vous de consulter l’article Against the Grain de Jason Rouslin avec des choix quotidiens d’experts de golf fantastique; et regardez Ben ce soir pour notre émission US Open PGA DFS Live Before Lock sur la chaîne YouTube Awesemo.

Écrasez vos concours PGA DFS avec les outils et les données du lecteur DFS n°1

Choix de PGA DraftKings : Aide-mémoire de l’US Open

Dernier contenu PGA DFS

Awesemo YouTube pour PGA

Bien sûr, veuillez vous arrêter sur notre chaîne YouTube Awesemo pour du contenu PGA gratuit. Cela comprend des conseils sur la gamme de golf fantastique avec Ben Rasa et Tim Frank, ainsi que des choix PGA de Jason Rouslin.

Nous aurons des émissions de la PGA pour vous trois jours par semaine pour chaque tournoi précédant le verrouillage du jeudi : le premier aperçu du lundi où nous vous donnons les premières impressions de la liste des tournois ; Le Tuesday PGA Strategy Show où nous proposons des choix gratuits basés sur les premières impressions ; et enfin, Live Before Lock de mercredi où nous vous donnerons les dernières informations à jour et vous fournirons des choix en conséquence.

N’oubliez pas de rechercher chaque semaine les articles approfondis de Jason Rouslin sur la PGA, où il parle de la forme et de la forme, des joueurs qui gagnent et perdent le plus de coups et des joueurs que vous devriez cibler comme choix quotidiens de golf fantastique pour vos DraftKings et FanDuel. files d’attente fantastiques.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections PGA DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le golf fantastique, les données, les feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo PGA DFS.