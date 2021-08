Les projections de pertes de Rs 90 000 crore pour FY21 “grossièrement gonflées”: ministère de l’Énergie

in

Les projections de certains milieux selon lesquelles les pertes financières des sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) auraient pu atteindre 90 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21 sont “grossièrement gonflées”, a déclaré mercredi le ministère de l’Énergie de l’Union. Un rapport publié par l’Icra en mars avait indiqué que les pertes de dcom pourraient avoir augmenté à 90 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Par la suite, un rapport co-écrit par Niti Aayog et le groupe de réflexion sur l’énergie RMI publié début août a également estimé que le chiffre des pertes était à des niveaux similaires.

L’augmentation des pertes a été attribuée à la baisse possible des revenus des discothèques au cours de l’exercice 21, la demande des segments de consommateurs industriels et commerciaux bien rémunérés étant perturbée au milieu des blocages pour contenir le coronavirus. Les segments industriels et de consommation contribuent traditionnellement à plus de 70 % des revenus des discothèques, mais utilisent environ 50 % de l’électricité totale fournie.

«Dans le cadre du système réglementaire actuel de détermination des tarifs de l’électricité, un mécanisme d’ajustement existe déjà qui permettrait de couvrir les pertes résultant d’un changement dans les modèles de consommation par catégorie de consommateurs résultant des blocages induits par Covid, à travers les tarifs en l’année suivante », a déclaré le ministère de l’Énergie dans un communiqué.

Les pertes de discoms sont passées de Rs 33 894 crore au cours de l’exercice 17 à Rs 32 898 crore au cours de l’exercice 20, a indiqué le ministère. Les pertes avaient bondi à Rs 49 623 crore au cours de l’exercice 19. Ces pertes sont basées sur le montant de la subvention comptabilisée par les discoms qui doit être versée par leurs États respectifs. Sur la base des subventions reçues, les pertes de dcom se sont élevées à 61 360 Rs au cours de l’exercice 19, et le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a récemment déclaré que les pertes sur la base des subventions reçues étaient en baisse de 38 % sur un an à environ 38 000 crores de Rs au cours de l’exercice 20. Les analystes de Crisil ont souligné que les pertes de dcom seront 40 % plus élevées en FY22 qu’en FY20.

“Les performances négatives des discothèques à travers le pays semblent déjà avoir dépassé le point d’inflexion et montrent des pousses vertes de redressement”, a ajouté le communiqué du ministère de l’Énergie. Pas moins de 25 des 41 discothèques gérées par l’État avaient déposé leurs demandes de révision tarifaire pour l’exercice 20, ce qui, selon les experts du secteur, a contribué à la réduction des pertes. Un arrêté tarifaire pour l’exercice 20 a été émis en temps opportun pour les discothèques, y compris celles de l’Haryana, de l’Uttarakhand, du Gujarat, du Maharashtra et du Karnataka. Seuls 13 discoms avaient déposé leurs requêtes tarifaires à temps au cours de l’exercice 19.

