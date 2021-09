Les projets de couloir de train à grande vitesse DFC et Mumbai-Ahmedabad d’Indian Railways sont accélérés pour une achèvement dans les délais

in

Le ministre a également souligné l’importance de ces deux projets ferroviaires.

Les projets ambitieux des chemins de fer indiens, notamment le corridor de fret dédié et le train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, examinés ! Mercredi, Raosaheb Patil Danve, ministre d’État aux Chemins de fer, a présidé la réunion d’examen des importants projets en cours du transporteur national au siège de la zone Western Railway, situé à Churchgate, Mumbai. Le ministre a passé en revue les progrès du Western Dedicated Freight Corridor (WDFC), qui est mis en œuvre par la Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) et le projet de couloir de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, exécuté par la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL). , pour la portion tombant dans l’état du Maharashtra.

Selon un communiqué émis par la zone Western Railway, au cours de la réunion, le Ministre d’État chargé des Chemins de fer a été informé des différentes étapes d’avancement de ces grands projets ferroviaires, y compris le processus d’acquisition des terres ainsi que la réhabilitation des personnes affectées par le projet. . Le communiqué mentionnait en outre que Danve avait demandé aux responsables concernés de ces projets en cours des chemins de fer indiens, y compris les responsables du gouvernement de l’État, d’accélérer les travaux pour l’achèvement de ces projets ferroviaires dans les délais impartis afin d’éviter les coûts ainsi que les dépassements de temps. Le ministre a également souligné l’importance de ces deux projets ferroviaires.

Le projet DFC (DFC de l’Est et de l’Ouest) est exécuté en adoptant une technologie de pointe et de classe mondiale. Le WDFC récemment révisé couvre une distance de 1504 kilomètres de voie électrique à double ligne de JNPT dans la ville de Mumbai à Dadri en passant par Vadodara, Ahmedabad, Palanpur, Phulera et Rewari. Le corridor ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, une fois achevé, couvrira une longueur totale de 508,17 kilomètres. Ce sera le premier corridor de train à grande vitesse du pays. Le train à grande vitesse circulant sur le corridor ferroviaire à grande vitesse aura une vitesse de 320 km par heure, couvrant 12 stations à savoir Mumbai, Boisar, Thane, Virar (dans le Maharashtra), Bilimora, Sabarmati, Surat, Vapi, Anand, Vadodara, Bharuch et Ahmedabad (au Gujarat).

