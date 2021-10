Juridique & Réglementaire

Le commissaire de la SEC déclare que les projets de cryptographie ne devraient pas être en mesure de lever des fonds «à moindre coût et avec moins de charges»

AnTy13 octobre 2021

Caroline Crenshaw n’est pas entièrement favorable à la proposition de sphère de sécurité pour la cryptographie, insiste plutôt sur la construction d’un pont où « les acteurs du marché acceptent la responsabilité proactive de la conformité ».

Dans son discours sur « Digital Asset Securities – Common Goals and a Bridge to Better Outcomes », la commissaire Caroline Crenshaw, qui « lisait parfois Crypto-twitter », appelle à un échange d’idées significatif entre les innovateurs et les régulateurs.

Les actifs numériques, qui représentent une « partie petite mais croissante de l’économie », évoluent rapidement, mais peu de ces projets sont passés par le processus d’enregistrement, a-t-elle déclaré mardi.

Parlant des havres de sécurité, comme l’une des voies suggérées vers la réglementation, Crenshaw a déclaré qu’elle n’y était pas entièrement favorable.

La commissaire de la SEC, Hester Peirce, alias « Crypto Mom », est celle qui a d’abord introduit le concept de Safe Harbor pour la crypto l’année dernière, puis a présenté la proposition 2.0 cette année. La semaine dernière, Peirce a pris la parole au Texas Blockchain Summit, où elle a appelé les régulateurs gouvernementaux à établir des règles claires qui respectent les attributs et les défis uniques de la vie à la frontière de la cryptographie.

Pendant ce temps, la commissaire Crenshaw a déclaré qu’elle voyait du mérite dans certains aspects de la proposition de sphère de sécurité impliquant des projets fournissant les noms et les biographies des membres de l’équipe. Bien que la divulgation honnête d’une équipe de développement soit une étape nécessaire dans une industrie « qui promeut la transparence », elle n’est pas suffisante, selon Crenshaw, car les projets des propositions d’exemption sont aux prises avec des caractéristiques uniques — effets de réseau et choix du projet d’utiliser un jeton avec un potentiel de profit spéculatif pour lever des fonds.

« Je reste un peu sceptique quant au fait que les projets ne peuvent générer des effets de réseau durables et précieux que par des investisseurs à but lucratif, plutôt que par des personnes qui souhaitent réellement utiliser le réseau tel qu’il a été conçu. »

De plus, l’octroi d’une exemption spéciale aux projets de levée de capitaux en vendant des jetons « offrirait des avantages injustes aux entreprises liées à la blockchain et désavantagerait tout le monde ». Crenshaw n’est tout simplement « pas convaincu » que les projets de cryptographie « devraient être en mesure de lever des fonds à moindre coût et avec moins de charges ».

Crenshaw soutient qu’une sphère de sécurité pendant le boom des ICO de 2017 et 2018 aurait été « encore pire » pour les investisseurs et les marchés.

Au lieu d’un port, elle plaide pour un pont où « les acteurs du marché acceptent la responsabilité proactive de la conformité ».

Bien que Crenshaw « ne pense pas qu’il y ait eu un manque de clarté de la part de la SEC », elle reconnaît également qu’il n’est pas simple pour les développeurs d’utiliser des titres d’actifs numériques dans de nouvelles applications de réseau blockchain de manière conforme.

Elle souhaite que les entreprises de cryptographie se présentent à la SEC et leur expliquent « pourquoi une certaine exemption est appropriée ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.