Les projets de loi perdent contre les Titans lors d’un appel controversé du 4e down play

Il est extrêmement important d’avoir confiance en son équipe, mais les Bills sont allés un peu trop loin dans Monday Night Football. Après que les Titans aient roulé, les Bills ont eu une chance d’envoyer le match en prolongation, au lieu de cela, ils sont allés chercher la victoire et cela s’est retourné contre lui.

Avec 22 secondes restantes au compteur sur un 4e et 1 tenu sur la ligne de but, derrière de trois points, la décision évidente serait de frapper le panier et de jouer en prolongation, mais Buffalo pensait pouvoir renvoyer le match à la maison et marquer le touché. .

L’équipe a appelé le numéro de John Allen sur un quart-arrière furtif. Allen a pris le relais et a perdu pied, se tenant sans gain et coûtant aux Bills une chance de gagner.

Les Bills n’avaient vraiment pas de difficulté à déplacer le ballon en attaque. Vraisemblablement, s’ils recevaient le coup d’envoi en prolongation, il y avait une chance supérieure à la moyenne qu’ils aient pu marquer un touché et le sceller. Cependant, les Titans entaillant également la défense des Bills à ce stade – c’était donc vraiment un coup dur.

Allen a été un coureur très réussi cette saison et il a de bonnes chances de décrocher le premier but sur un quart-arrière furtif. Cependant, il n’est pas souvent appelé à une situation potentiellement gagnante pour ramasser de courts mètres avec ses jambes. Je ne sais toujours pas ce que j’aurais fait dans la situation, mais c’est sans importance maintenant. Les Bills et les Titans ont tous deux une fiche de 4-2 et semblent faire partie de l’image de l’AFC avant les éliminatoires.

Buffalo a tout le temps de réfléchir à celui-ci avec la semaine de congé qui approche, et il ne fait aucun doute que cela va être scruté de près.