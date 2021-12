Les projets de loi semblent rebondir contre Tom Brady et les Bucs

Le programme de deux semaines le plus difficile de la NFL appartient peut-être aux Bills de Buffalo, qui ont subi une défaite chaotique contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lundi soir pour se retourner et affronter le club de Tampa Bay de Tom Brady le dimanche suivant. Sal Maiorana du Democrat & Chronicle revient avec On Site pour expliquer comment les Bills (+3,5) peuvent assurer une victoire.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).