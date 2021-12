Les projets de parcs éoliens pour la côte atlantique frappent durement les pêcheurs et menacent l’approvisionnement alimentaire des États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La nouvelle éolienne offshore Haliade-X de GE est énorme : chaque pale est plus longue qu’un terrain de football. C’est près de trois terrains de football en hauteur. Son empreinte sur les fonds marins est également gigantesque, et pas seulement à cause du socle en béton qui l’ancre. Des kilomètres et des kilomètres de lignes de transmission doivent être enterrés puis recouverts de débris.

Ainsi, lorsque le sol a été creusé le mois dernier sur Vineyard Wind 1 dans les eaux au large du Massachusetts, de New York et du Rhode Island, des familles locales impliquées dans l’industrie de la pêche depuis des générations se sont demandé comment les 62 éoliennes prévues (pour l’instant) affecteraient les lieux de pêche, leur capacité à naviguer dans ces eaux et l’approvisionnement alimentaire du pays.

Tom Williams, un pêcheur de longue date dont les fils sont maintenant capitaines des deux bateaux de la famille, n’a pas peur facilement, pas après les tempêtes, les réglementations et les hauts et les bas économiques qu’il a subis. Mais les parcs éoliens prévus pour une grande partie de la côte atlantique du pays lui font peur. Sa propre famille élargie a commencé à pêcher dans le Rhode Island en 1922.

« Que va-t-il rester pour mes petits-enfants ? il demande. « C’est un mode de vie, et c’est la plus grande menace à laquelle nous ayons été confrontés. »

Tom Williams, pêcheur de longue date

C’est pourquoi la Texas Public Policy Foundation a déposé une plainte cette semaine pour bloquer le projet Vineyard Wind. Nous représentons la famille de Tom ainsi que d’autres familles de pêcheurs commerciaux.

La base du procès est le fait que dans son urgence à faire approuver les projets éoliens offshore, le Bureau fédéral de la gestion de l’énergie océanique n’a pas mené les études d’impact environnemental appropriées ; les États qui se sont lancés dans ce projet n’ont pas réussi à obtenir l’avis de l’industrie de la pêche concernant les impacts environnementaux et économiques ; et des alternatives raisonnables aux sites choisis pour les turbines n’ont pas été envisagées.

L’un des fils de Tom Williams pêchant dans les eaux au large du Massachusetts

Plus précisément, un programme du ministère de l’Intérieur appelé « Smart from the Start », destiné à accélérer les projets, a été utilisé pour accorder indûment des autorisations permettant aux entreprises énergétiques étrangères d’aller de l’avant malgré les dommages causés à nos industries nationales et à notre environnement. Vineyard Wind menacera également directement les espèces en voie de disparition, notamment la baleine noire de l’Atlantique Nord, qui migrent chaque année dans cette région.

La déclaration d’impact environnemental finale du projet reconnaît que les turbines augmenteront le danger pour les humains par les collisions, mais n’a pas réussi à traiter d’autres dangers, tels que l’interférence avec les instruments utilisés dans les missions de recherche et de sauvetage. Il n’a pas non plus abordé la vulnérabilité des turbines Haliade-X plus grandes que prévu aux vents de force ouragan, qui se produisent régulièrement le long de la côte atlantique.

L’un des bateaux de pêche de la famille Williams

Le projet Vineyard Wind doit être stoppé net et redémarré depuis le début. Aucune approbation accordée dans le cadre du projet « Smart from the Start » ne doit être considérée comme légitime.

Meghan Lapp est directrice générale de Seafreeze Shoreside Ltd., un transformateur de calmars du Rhode Island. Ils ont eux-mêmes un bateau et leur installation à quai en dessert environ 30 autres. Cela va au-delà des simples calamars (bien que la ville de New York ait un appétit vorace pour cela); le calmar est également un poisson appât important, ce qui signifie que d’autres pêcheries dépendent des efforts de Seafreeze.

Elle mentionne le seul projet éolien offshore existant sur la côte atlantique, le parc éolien voisin de Block Island. Pour le moment, une seule de ses cinq turbines tourne (le développeur a déclaré en août que cela était dû à « l’entretien d’été de routine », mais en novembre, elles étaient toujours immobiles).

« Que pensez-vous qu’il arrive à ceux-ci lorsqu’ils sont en fin de vie utile ? » elle demande. « Ils sont coupés. Mais pas la base en béton. Pas les lignes de transmission. Ils restent et ils sont là pour de bon. »

En d’autres termes, les parcs éoliens ne durent pas éternellement. Mais les dommages qu’ils causent à l’environnement, aux espèces menacées, aux vies humaines et aux moyens de subsistance, le sont.

Le procès, intitulé Seafreeze Shoreside Ltd. v. US Department of the Interior, est déposé devant le tribunal de district américain du district de Columbia.