Les projets de régénération d’Oxford Street démarrent en vue de la sortie de verrouillage

// «Pique dans le sol» alors que les travaux de régénération d’Oxford Street commencent

// Les travaux font partie des plans de 150 millions de livres sterling pour préparer le quartier à accueillir de nouveau les acheteurs après le verrouillage et augmenter la fréquentation

// Les changements incluent plus d’espace pour les gens, ajout d’arbres et de verdure et introduction de nouveaux sièges, parking à vélos et parcs de poche

Le conseil municipal de Westminster a mis «des piques dans le sol» pour la régénération d’Oxford Street à Londres en vue d’accueillir les acheteurs et les visiteurs après la fin du verrouillage.

Le conseil a récemment dévoilé un plan quinquennal pour dépenser 150 millions de livres sterling pour la régénération de l’artère centrale de Londres, qui comprend une série «d’interventions temporaires qui encourageront les visiteurs à revenir après le verrouillage».

Les détaillants non essentiels en Angleterre, ainsi que les centres de loisirs intérieurs et les gymnases, l’hospitalité en plein air et les services de soins personnels tels que les coiffeurs et les salons de manucure, pourront rouvrir à partir du 12 avril.

À partir du 17 mai, les restaurants, pubs et hôtels pourront rouvrir à l’intérieur conformément à la politique de la «règle des six».

La règle de six serait alors assouplie le 21 juin au plus tôt, et tous les grands rassemblements seraient autorisés à se dérouler.

Le conseil de Westminster a déclaré que ses plans pour Oxford Street visent à augmenter la fréquentation et à soutenir les détaillants et autres entreprises du quartier dans leur reprise après le verrouillage.

Les changements créeront plus d’espace pour les gens, ajouteront des arbres et de la verdure et introduiront de nouveaux sièges, un parking pour vélos et des parcs de poche dans tout le quartier d’Oxford Street.

En outre, un monticule de terre de 82 pieds doit être construit à côté de Marble Arch – à l’extrémité ouest d’Oxford Street – pour créer une colline et une plate-forme artificielles et temporaires offrant une vue sur Hyde Park et le West End.

La régénération doit être terminée d’ici la fin du printemps 2021.

« La pandémie a été un coup de marteau pour les détaillants et Oxford Street a souffert autant ou plus que n’importe quelle autre rue commerçante du pays », a déclaré la chef du conseil municipal de Westminster, Rachael Robathan.

«Aujourd’hui est important, car les discussions sont faites et le travail est en cours. Il est essentiel que nous agissions de toute urgence pour restaurer la confiance dans le quartier commerçant préféré du pays.

«Ces premières mesures, qui devraient être achevées à temps pour l’été, ouvriront littéralement la voie à une reprise économique.

«Ils créeront un nouvel environnement convivial et renforceront la zone comme l’un des meilleurs endroits au monde pour vivre, travailler, faire du shopping et visiter.»

