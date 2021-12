Les projets de véhicules électriques de Toyota deviennent plus gros et plus chers

Toyota accélère son calendrier de production de véhicules électriques, s’engageant à sortir 30 véhicules électriques d’ici 2030 au lieu de seulement 15 véhicules électriques d’ici 2025, comme cela avait été promis précédemment. Le constructeur automobile japonais s’est également engagé à vendre 3,5 millions de véhicules électriques à batterie dans le monde d’ici 2030 et à transformer Lexus en une marque exclusivement dédiée aux véhicules électriques d’ici 2035.

La société a annoncé qu’elle investirait 2 000 milliards de yens (17,6 milliards de dollars) dans la technologie des véhicules à batterie, une augmentation par rapport à son engagement précédent de 1 500 milliards de yens (13,6 milliards de dollars).

Toyota a été l’un des premiers pionniers de l’électrification, aidant à ouvrir la voie à des entreprises comme Tesla et d’autres en prouvant que les véhicules dotés de groupes motopropulseurs alternatifs pouvaient être extrêmement populaires. Mais l’entreprise a depuis pris beaucoup de retard par rapport à ses concurrents.

Des entreprises comme Nissan, General Motors et Volkswagen vendent des véhicules entièrement électriques à batterie depuis des années tout en révélant leur intention d’éliminer complètement les voitures à essence. Toyota, quant à lui, n’a pas encore lancé de véhicule électrique à longue autonomie. Et les hauts dirigeants de l’entreprise, dont le PDG du milliardaire Akio Toyoda, ont officiellement qualifié la tendance des véhicules électriques de « surexploitée » en partie à cause des émissions associées aux centrales électriques – qui est un sujet de discussion préféré utilisé par l’industrie pétrolière et gazière.



Mais lors d’un événement mardi, Toyoda a changé de ton, vantant la nécessité pour l’entreprise de réduire les émissions d’échappement en libérant plus de véhicules électriques.

« Je pense qu’atteindre la neutralité carbone signifie créer un monde dans lequel tous les habitants de cette planète continuent de vivre heureux », a déclaré Toyoda. « Nous voulons aider à réaliser un tel monde. Cela a été et continuera d’être le souhait de Toyota et notre mission en tant qu’entreprise mondiale. Pour ce défi, nous devons réduire les émissions de CO2 autant que possible, dès que possible. »

Dans le cadre de l’annonce, Toyota a présenté plusieurs dizaines de véhicules conceptuels, notamment des berlines, des voitures de sport, des multisegments, des VUS, des camionnettes et même quelques navettes carrées. La société n’a pas publié beaucoup de détails sur chaque véhicule, mais a noté qu’une voiture de sport Lexus prévue aurait une «autonomie de croisière» de 700 km (434 miles) et serait capable d’accélérer de 0 à 60 mph en moins de deux secondes. Le premier véhicule électrique à longue portée de Toyota, le SUV compact BZ4X, devrait sortir aux États-Unis à la mi-2022.

Toyota prévoit de dépenser une partie des 17,6 milliards de dollars promis aux États-Unis. La société a récemment annoncé une usine de batteries de 1,29 milliard de dollars en Caroline du Nord dans le cadre de son plan d’investissement d’environ 13,6 milliards de dollars dans la technologie des batteries au cours de la prochaine décennie.

Mais malgré son engagement croissant envers les véhicules électriques, Toyota dépense toujours beaucoup d’argent à Washington, DC, pour faire pression contre les efforts du président Joe Biden pour encourager les Américains à acheter plus de véhicules électriques.

Les démocrates du Congrès ont proposé d’augmenter le crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques de 7 500 $ à 12 500 $ pour les achats de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis par des travailleurs syndiqués, déclenchant une réaction de la part d’entreprises non syndiquées comme Tesla et Toyota. Le constructeur automobile japonais a publié des annonces pleine page dans les journaux accusant Biden et les démocrates de « jouer[ing] politique avec l’environnement.