Capture d’écran de « VR Dodgeball », l’un des derniers projets pour le capstone AR/VR de l’Université de Washington. (Photo de l’Université de Washington)

Les étudiants de l’Université de Washington ont présenté cette semaine des démos de leurs applications de réalité augmentée, virtuelle et mixte développées au cours du dernier trimestre, allant d’un jeu de ballon chasseur virtuel à un jardin zen personnalisable.

Comme l’année dernière, la Allen School and Reality Lab de l’UW a organisé virtuellement le cours de synthèse. Les sept équipes participantes ont utilisé WebXR pour plus de flexibilité pour accueillir les étudiants à distance. WebXR est une norme API qui permet aux développeurs de créer des applications VR et AR sans utiliser de casques.

Ira Kemelmacher-Shlizerman, professeur agrégé à la Allen School, a déclaré que WebXR aidait les étudiants à apprendre la réalité virtuelle plus rapidement. La plate-forme a contribué à « uniformiser les règles du jeu » pour les étudiants travaillant à domicile.

Ira Kemelmacher-Shlizerman de l’Université de Washington.

“Certaines personnes ont des GPU et des machines prêtes pour la réalité virtuelle, d’autres n’ont que des ordinateurs portables”, a déclaré Kemelmacher-Shlizerman à .. « Mettre en place tout le monde avec Unity et un bon environnement de développement est difficile. »

Grâce à WebXR, Kemelmacher-Shlizerman a déclaré que les étudiants ont codé en Javascript et ont commencé à afficher des résultats en une semaine. Elle a dit que cela permettait également des applications plus intéressantes qui permettent la mise en réseau multijoueur.

WebXR a également permis aux équipes d’ajouter plus facilement des fonctionnalités d’apprentissage automatique et de vision par ordinateur dans les applications.

“Je suis particulièrement enthousiasmée par la combinaison de l’apprentissage automatique et de la vision par ordinateur en réalité virtuelle et en réalité augmentée”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. « Particulièrement lié à la santé, au fitness et au sport. »

Kemelmacher-Shlizerman a déclaré que même après le cours, certains étudiants travaillent sur leurs applications tout au long de l’été pour éventuellement lancer des applications.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée ont longtemps été présentées comme les prochaines plates-formes informatiques géantes, mais n’ont pas encore atteint une adoption généralisée. Bien que les entreprises technologiques continuent d’investir massivement dans la technologie, beaucoup « anticipent une vague de RA », comme l’a écrit Bloomberg cette semaine.

“La VR/AR est un domaine futuriste que nous devons explorer, il y a certainement des composants passionnants pour l’avenir là-bas”, a déclaré Kemelmacher-Shlizerman.

Les projets UW comprenaient GuitXR, qui permet aux joueurs d’apprendre et d’améliorer leurs compétences en guitare. Le jeu aide les utilisateurs à visualiser les accords et les tablatures musicales flottant devant eux, et le jeu reconnaît la hauteur.

BallARs est un jeu de tir au basket qui se distingue des autres car il permet aux utilisateurs de comparer leur tir à un joueur de la NBA.

D’autres jeux comprenaient un jeu de rôle collaboratif, Who’s the Murderer, où les joueurs reçoivent un ensemble d’indices, interagissent les uns avec les autres et essaient de déterminer lequel d’entre eux est un meurtrier. Event Horizon permet aux joueurs de réparer une station spatiale, tandis qu’Apollo 15 reproduit l’expérience d’un astronaute sur la lune.

VR Dodgeball simule un jeu physique de ballon chasseur. Zendin offre aux utilisateurs la possibilité de construire un jardin zen et de méditer, de faire du yoga et d’autres activités à l’intérieur du jardin.

Découvrez des vidéos et des démos des sept projets sur le site Web d’UW.