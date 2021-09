Les projets d’objectifs périscopiques pour iPhone rencontrent un problème de brevet chez Samsung

Un nouveau rapport en provenance de Corée indique que l’objectif périscopique de l’iPhone qui devrait faire ses débuts dans la gamme 2023 d’Apple a rencontré un problème. Samsung a la technologie la plus sophistiquée pour ceux-ci, et Apple veut l’utiliser, mais il y a des problèmes de brevet avec le système de stabilisation optique de l’image que le fabricant de l’iPhone veut inclure.

Les lentilles périscopes sont un moyen de permettre un zoom optique plus long sans avoir des lentilles qui dépassent du téléphone…

Nous avons précédemment expliqué le fonctionnement des lentilles périscopiques (consultez le lien pour les images et la vidéo d’accompagnement).

Le problème avec les zooms est que les éléments avant et arrière doivent être à une certaine distance l’un de l’autre. En général, plus le facteur de zoom est élevé, plus cette distance doit être grande.

C’est un problème lorsque vous voulez avoir un zoom optique élevé dans un appareil très mince comme un iPhone. Apple contourne en partie ce problème avec la fameuse bosse de l’appareil photo, qui voit les objectifs dépasser du boîtier arrière, mais ce n’est pas une solution idéale et il y a encore des limites à la distance que l’objectif peut étendre avant qu’il ne semble idiot. C’est pourquoi les iPhones actuels sont limités à un zoom optique 2x […]

Vous ne connaissez peut-être pas les périscopes, sauf si vous êtes un fan de sous-marins ou assez vieux pour en avoir un comme jouet d’enfance. Il s’agit essentiellement d’un tube avec deux lentilles à 45 degrés montées à chaque extrémité. Vous regardez dans une extrémité et pouvez voir une image réfléchie de l’autre extrémité.

Un objectif périscope utilise le même principe, mais avec un seul miroir, pour courber la lumière à 90 degrés. [This] permet à la longueur de l’objectif d’être beaucoup plus longue, car la profondeur du téléphone n’est plus un problème.