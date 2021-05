Les projets d’or rapportent un record de Rs 20,227 crore en FY21

Néanmoins, le système de monétisation actuel a connu une nette amélioration par rapport à un système antérieur dans lequel le gouvernement n’avait récolté que deux tonnes d’or entre 1999 et 2015.

On estime que le gouvernement a récolté de l’or et son équivalent d’une valeur record de 20227 crore Rs grâce à des stratagèmes, tels que les obligations souveraines et la monétisation, au cours de l’exercice 21, au milieu de l’assaut de la pandémie de Covid-19 sur l’économie dans toutes les classes d’actifs. Le nettoyage représentait plus de cinq fois ce qu’il avait rassemblé en FY20 (Rs 3 870 crore).

Cette poussée est principalement due à l’intérêt croissant des investisseurs pour les obligations en or au milieu des incertitudes économiques induites par Covid à l’échelle mondiale, a déclaré un haut responsable du gouvernement à FE. Les prix élevés du métal précieux y ont également contribué, a ajouté le responsable. Les prix de l’or ont grimpé en flèche l’année dernière dans le monde, mais se sont par la suite atténués alors que les perspectives de déploiement rapide des vaccins se sont améliorées. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or sont passés de Rs 43,357 par 10 g le 1er avril 2020, à un pic de Rs 55845 le 6 août avant de chuter à Rs 44,634 à la fin de FY21.

Au cours de clôture de vendredi (contrats à terme MCX), la collecte dans le cadre de systèmes d’or en FY21 représenterait plus de 42 tonnes de métal précieux. Cela suggère une nette amélioration par rapport aux années précédentes de ces programmes ainsi que des programmes similaires dans le passé.

Les systèmes d’or (monétisation, obligations et pièces souveraines) ont été dévoilés en novembre 2015 pour réduire la dépendance du pays à l’importation du métal précieux et limiter son impact débilitant sur le déficit du compte courant. Alors que le programme de monétisation de l’or vise à exploiter les actions des ménages, par le biais d’obligations en or, le gouvernement veut détourner les investisseurs des achats de métal physique pour «papier d’or».

Bien que le programme d’obligations ait connu un plus grand nettoyage que le programme de monétisation, la collecte dans le cadre de ces programmes en FY21 représente à peine 6% de la consommation annuelle habituelle du pays. Cela suggère un énorme potentiel d’augmentation supplémentaire.

Néanmoins, le système de monétisation actuel a connu une nette amélioration par rapport à un système antérieur dans lequel le gouvernement n’avait récolté que deux tonnes d’or entre 1999 et 2015.

Cependant, un nombre limité de centres de collecte et de test de pureté (et leur manque d’efficacité souhaitée), plus encore dans les zones rurales, et la réticence des femmes au foyer à faire fondre des bijoux ayant un attrait émotionnel pour qu’ils puissent être déposés ont entamé l’attrait de la système de monétisation de l’or. Avec une nouvelle poussée, cependant, le nettoyage dans le cadre du programme de monétisation peut augmenter, ont déclaré des analystes. Mais comme les obligations en or n’impliquent pas ces problèmes, elles ont mieux performé que le schéma de monétisation pour attirer les investisseurs.

On estime que les ménages indiens, ensemble les plus grands accumulateurs d’or au monde, ont accumulé un record de 24 000 à 25 000 tonnes de métal précieux d’une valeur de plus de 1,4 billion de dollars.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.