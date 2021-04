Les projets du cluster MPME pour l’exercice 21 achevés restent inférieurs aux projets approuvés pour la troisième année consécutive

Le total des projets approuvés dans le cadre du programme à ce jour était de 479, dont 185 CFC et 295 projets ID, dont 270 ont été achevés. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le nombre annuel de projets de grappes, qui comprend les centres d’installations communes (CFC) et les installations de développement des infrastructures (ID) développés, est resté faible par rapport au nombre de projets approuvés en FY21 pour la troisième année consécutive dans le cadre de la micro et petite entreprise. – Programme de développement des clusters (MSE-CDP). Selon les données disponibles du ministère des MPME, 68 projets comprenant 26 CFC et 42 installations d’identification ont été approuvés dans le cadre du MSE-CDP, dont 6 CFC et 12 installations d’identification ont été achevés au cours de l’exercice 21. De même, 22 projets ont été achevés sur 74 approuvés au cours de l’exercice 20 et 28 projets ont été achevés sur 36 approuvés au cours de l’exercice 19. En revanche, 24 projets ont été achevés au cours de l’exercice 2018, tandis que 21 projets ont été approuvés.

Les commentaires de l’UC Shukla, directeur, programme de développement des clusters, commissaire au développement, ministère des MPME n’étaient pas immédiatement disponibles pour cette histoire.

Projets de cluster MSE (terminés)

Source: Tableau de bord du ministère des MPME

Le MSE-CDP du ministère des MPME a été lancé pour soutenir la durabilité et la croissance des MPME en abordant des problèmes communs tels que l’amélioration de la technologie, les compétences, la qualité, l’accès au marché, etc. le projet CFC d’un maximum de Rs 20 crore qui comprenait le coût du terrain, de la construction, des dépenses préopératoires, des dépenses préliminaires, de la machinerie et de l’équipement, des immobilisations diverses, des infrastructures de soutien telles que l’approvisionnement en eau, l’électricité et l’argent de marge pour le fonds de roulement, selon aux détails sur le portail DC MSME. En outre, la subvention pour le développement des infrastructures est offerte à hauteur de 60% du coût du projet.

Comment les MPME ont fait état des avantages du soutien fourni par les CFC. Par exemple, les unités du plus grand centre de diamants de l’Inde, Surat, ont pu moderniser leurs machines, ce qui a permis une meilleure production. «Environ 70% des quelque 7 000 unités sur le marché du diamant de Surat sont des MPME. Nous avons pu implanter des CFC dans les zones rurales grâce au soutien du Gem and Jewellery Export Promotion Council. Pour la mise en place de CFC, un investissement de Rs 6 crore a été fourni par le gouvernement. Les plus grands bénéficiaires de cela ont été les micro-unités qui n’avaient pas assez d’investissement pour fabriquer des machines coûteuses. Nous constatons une meilleure production alors que la production globale s’est améliorée », a déclaré Dinesh Navadia, président de la Surat Diamond Association à Financial Express Online.

Le total des projets approuvés dans le cadre du programme jusqu’à présent était de 479, dont 185 CFC et 295 projets ID, dont 270 ont été achevés alors que les travaux sont en cours pour 209 projets. En février de cette année, le ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait lancé 50 clusters artisanaux dans le cadre du programme du Fonds pour la régénération des industries traditionnelles (SFURTI) dans plus de 18 États pour soutenir plus de 42000 artisans dans les segments traditionnels tels que le khadi, la fibre de coco, l’artisanat, les métiers à main , cuir, poterie, etc. Le gouvernement avait financé environ Rs 85 crore pour le développement de ces 50 grappes, avait indiqué le ministère dans un communiqué.

