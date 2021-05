Les projets immobiliers bloqués obtiennent Rs 18000 cr du fonds SWAMIH

Selon une estimation de l’industrie à la fin de 2019, jusqu’à 4,58 unités de logement lakh étaient confrontées à des retards de livraison dans 1509 projets en panne. (Image représentative)

Jeudi, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a pratiquement remis la possession à 640 personnes après l’achèvement de leur projet résidentiel bloqué à la suite d’un financement par un fonds d’investissement alternatif (FIA) soutenu par le gouvernement.

Le projet, Rivali Park, situé dans la banlieue de Mumbai, a été le premier projet de logement à avoir reçu un financement dans le cadre du guichet spécial pour le logement abordable et à revenu moyen (SWAMIH) et le premier à avoir été achevé. Pas moins de 708 appartements ont été construits dans le cadre de ce projet; 640 a pris possession jeudi.

Le fonds SWAMIH, créé en novembre 2019 pour étendre le financement du dernier kilomètre aux projets immobiliers bloqués, a jusqu’à présent sanctionné jusqu’à Rs 18000 crore pour aider à mener à bien 204 projets.

La décision du gouvernement à travers le fonds SWAMIH fournira des emplois aux travailleurs de la construction et donnera un nouvel élan aux industries connexes telles que l’acier et le ciment. En outre, il améliorera les portefeuilles des banques et des prêteurs parallèles et améliorera considérablement le climat économique.

Ce qui est remarquable, c’est que le premier projet a été achevé en seulement 18 mois d’existence de SWAMIH, malgré

l’attaque de la pandémie de Covid-19, a souligné Sitharaman.

Jusqu’à présent, le fonds a donné son approbation finale à 72 projets, qui permettront de terminer 44 100 maisons. 132 autres projets ont reçu une approbation préliminaire, ce qui ouvrira la voie à l’achèvement de 72 500 maisons supplémentaires.

Ainsi, le fonds SWAMIH vise à achever un total de 1.16.600 logements, selon un communiqué officiel.

SBICAP Ventures, une branche de SBI Capital Markets, est chargée par le gouvernement de gérer ce FIA.

S’exprimant à cette occasion, la secrétaire au Logement, Durga Shanker Mishra, a déclaré que les 204 accords pour lesquels des fonds ont été sanctionnés débloqueraient à terme des projets de plus de 54 000 crores de Rs.

Le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Kumar Khara, a déclaré que sa banque avait encouragé le fonds à fonctionner de manière indépendante en favorisant un processus de prise de décision objectif. Ce qui différencie SWAMIH des autres fonds PE, c’est sa capacité à traiter des propositions allant de 10 crore Rs à 400 crore Rs et à réaliser des investissements dans toutes les grandes et petites villes. En plus de six métros, le fonds a approuvé des propositions provenant de 35 plus petits sites répartis dans tout le pays, a-t-il ajouté.

Le ministère des Finances avait précédemment déclaré que les projets étaient répartis sur un large éventail de marchés, y compris les métros et également des sites de niveau 2 comme Karnal, Panipat, Lucknow, Surat, Dehradun, Kota, Nagpur, Jaipur, Nashik, Vizag et Chandigarh.

Le fonds a été annoncé le 6 novembre 2019 et a levé 10530 crore Rs auprès de 14 investisseurs, dont LIC, HDFC et SBI, lors de la déclaration de sa première clôture en décembre. Le plan était d’avoir un fonds de Rs 25 000 crore, avec la contribution du gouvernement et d’autres investisseurs.

Le gouvernement avait promis un total de Rs 10000 crore à cette fin, car il voulait relancer le cycle d’investissement dans des projets résidentiels et livrer des maisons à des personnes qui ont été humiliées par le double coup dur des maisons non livrées et le remboursement régulier des prêts immobiliers. Il était également censé stimuler la consommation privée une fois les maisons livrées.

Selon une estimation du secteur à la fin de 2019, jusqu’à 4,58 unités de logement lakh étaient confrontées à des retards de livraison dans 1509 projets bloqués.

