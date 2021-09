Les projets Netflix de Meghan et Harry boudés : “Environ aussi excitant qu’un muffin sans gluten !” | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex devraient être remis sous les projecteurs avant un nouveau film sur le réseau câblé américain. Beaucoup ont critiqué l’émission intitulée “Harry et Meghan: s’échapper du palais”, qui représente Meghan blessée parmi l’épave d’une voiture renversée lors d’un cauchemar dans les premières scènes. Les partisans de la famille royale et des Sussex ont décrit la scène, qui présentait de nombreuses similitudes avec le tragique accident de voiture qui a tué la mère du prince William et de Harry, Diana, princesse de Galles, comme « collante et grossière ».

Ni Meghan ni Harry n’ont partagé leurs réflexions sur la séquence.

La paire travaille actuellement dur pour produire une gamme de projets.

Cela comprend une série et un documentaire pour enfants dans le cadre de leur accord gigantesque de 109 millions de livres sterling avec Netflix.

Bien qu’ayant signé le contrat l’année dernière, le couple n’a annoncé que deux projets.

Alors qu’Harry travaille sur “Heart of Invictus”, qui suivra les concurrents des Jeux Invictus 2022, Meghan prépare “Pearl”, une série animée qui verra les “aventures héroïques” d’une fillette de 12 ans alors qu’elle parle à des notables. femmes de l’histoire.

Compte tenu de la grande équipe qu’ils ont employée pour aider à créer leurs projets avec Archewell Productions, beaucoup se sont demandé ce qui pourrait prendre autant de temps au couple, en particulier après la publication de rapports suggérant que Meghan travaillait peut-être sur « Pearl » depuis 2018.

Daniela Elser, une commentatrice qui écrit régulièrement sur la famille royale, a récemment écrit un article intitulé “Les plans de Harry et Meghan pour 2021 sont en ruine” pour le New Zealand Herald.

Elle a relaté tous les mésaventures qui ont infligé au couple, y compris une querelle de famille accrue à la suite de leur interview explosive avec Oprah Winfrey, ainsi que les diverses apparitions de Harry dans des interviews télévisées.

Mais d’autres sont venus à leur défense et ont pointé du doigt d’autres signataires de premier plan qui ont mis jusqu’à un an pour publier leurs premiers travaux.

Il a fallu 11 mois à Shonda Rhimes, Barack et Michelle Obama à compter de la signature de leurs contrats pour révéler leur première liste de sept projets pour l’entreprise.

Et les patrons de Netflix se sont prononcés à plusieurs reprises pour soutenir la paire.

Alors que Marlene Koenig, une experte royale, a déclaré qu’elle ne savait pas comment fonctionnaient les contrats avec Netflix, elle a ajouté que le travail annoncé de Meghan était particulièrement “grand et important”, la félicitant de se concentrer sur l’autonomisation des femmes à destination d’un jeune public.

Elle a déclaré à Express.co.uk: “Ils recherchent des projets qui soutiennent ce que leur travail veut être en soutenant les minorités et la santé mentale – en racontant des histoires qui seront intéressantes.”

Au moment de l’annonce, cependant, beaucoup étaient furieux que Meghan et Harry aient réussi à obtenir le contrat.

Jane Moore de Loose Women a déclaré que cela l’avait “irritée” de voir le couple choisir de “jeunes talents”.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils le méritaient, elle a répondu : “Non. Fin de la discussion.”

Elle a poursuivi: “Cela m’irrite l’enfer.

“Je suis moi-même écrivain. Je sais qu’il y a tellement d’écrivains et de producteurs, il y a tellement de jeunes talents qui essaient de se faire connaître, qui adoreraient entrer dans la porte de Netflix – sans parler de cet accord.

“Ils ont obtenu cet accord à cause de qui ils sont, pas à cause de ce qu’ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire.”