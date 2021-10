Les projets Solana NFT prennent le relais

Au cours des derniers mois, Solana est devenue la nouvelle plate-forme de choix des passionnés de jetons non fongibles (NFT) du monde entier. Bien qu’il soit encore loin de dépasser la popularité massive d’Ethereum, ses vitesses de transaction plus rapides et ses frais moins élevés sont difficiles à concurrencer et sont très prometteurs.

L’un des premiers projets Solana NFT, Degenerate Apes, était si populaire au lancement que la plate-forme a connu des problèmes en raison d’une demande férocement élevée, une fonctionnalité qui est devenue de plus en plus courante alors que les investisseurs se démènent pour créer de nouvelles œuvres d’art. Les 10 000 NFT de Degenerate Ape se sont vendus en un temps record, ce qui a permis de transférer plus de 66 millions de dollars de SOL en quelques minutes.

Au-delà des NFT, Solana a fait l’objet de plusieurs nouveaux projets de financement décentralisé (DeFi) qui ont contribué à renforcer ses références. Le plus notable d’entre eux est Serum, un échange décentralisé conçu par Alameda Research, l’équipe derrière la plateforme de trading extrêmement populaire FTX.

Statistiques de la blockchain Solana

Capitalisation boursière de Solana (SOL) : 61,5 milliards de dollars

Volume de transactions sur 24 heures : 6,4 milliards de dollars

Transactions par seconde (TPS) : 50 000

Coût moyen par transaction : 0,01 $

Projets NFT sur Solana : 193

NFT le plus vendu : 13 027 SOL (2,1 millions de dollars)

Alors que les NFT Solana gagnent en popularité, nous assistons maintenant à une évolution vers des projets avec moins de battage médiatique et plus de substance, en regardant peut-être vers des volumes d’approvisionnement plus petits qui offrent une exclusivité accrue. Les jours de plusieurs 10 000 projets d’approvisionnement lancés chaque jour ont quelque peu saturé l’écosystème et la frappe de nouveaux projets est devenue un processus beaucoup plus sélectif pour les investisseurs ces derniers jours. L’un de ces projets, Smolfishes, qui a fait l’objet d’une « menthe furtive » aux petites heures du matin, sans battage publicitaire ni promotion, et une offre de seulement 333 avec un prix à la menthe de 0,3 Sol, est un exemple solide d’un projet prometteur qui peut devenir une future puce bleue.

Le trou de ver Solana – Ethereum

En septembre 2021, le projet de pont blockchain bidirectionnel « Wormhole » a développé un pont NFT entre Ethereum et Solana. Cela signifie que les 6 millions et plus de NFT actuellement créés via le protocole ERC20 d’Ethereum peuvent être portés sur Solana (et vice versa en utilisant le protocole Solana Program Library (SPL) de SOL).

Compte tenu des frais de gaz excessivement élevés et des prix largement inaccessibles associés aux NFT Ethereum, c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de SOL et les amateurs de NFT. Cela signifie également que les NFT créés par Solana peuvent désormais être portés sur Ethereum et répertoriés sur OpenSea, le plus grand marché NFT au monde.