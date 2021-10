Les promos de Kim Kardashian pour SNL

Promotions de Kim Kardashian pour SNL. Kim Kardashian West accueillera Saturday Night Live ce week-end pour la première fois, et ils ont déjà sorti leur première promo. Franchement, ça a l’air pas mal…

Dans l’un des teasers, Kim – avec Halsey et Cecil Strong de Saturday Night Live – dit :

« Bonjour, je m’appelle Kim Kardashian West et j’encourage SNL cette semaine avec Halsey. » Cecil dit alors « Oh mon dieu, cette idée folle m’est venue à l’esprit à ce moment précis. Devrions-nous créer notre propre groupe de filles ? » ce à quoi Halsey répond « Absolument pas » et Kim ajoute « Nous avons déjà dit non quand vous avez dit ça dans les coulisses. »

Dans le deuxième teaser, Kim dit encore :

« Bonjour, je suis Kim Kardashian West et j’encourage SNL cette semaine avec Halsey » et Cecil lui demande qu’elle est nerveuse, ce à quoi Kim répond « Pourquoi ? Je n’ai pas besoin d’écrire des croquis, n’est-ce pas ? » – Non, ils répondent » Mémoriser des phrases ? » – Ils ne répondent pas. Halsey dit, « non, il y a les cartes de notes. » Puis Kim plaisante : « Tout le monde n’aura pas l’air aussi bien que moi, n’est-ce pas ? » – Non, disent Halsey et Cecil – et Kim ajoute : « C’est très facile. »