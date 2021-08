Les promoteurs de BitConnect acceptent de payer 3,7 millions de dollars et 190 BTC dans le cadre d’un règlement avec la SEC. Crypto nouveaux médias

La SEC américaine a conclu un accord avec deux promoteurs présumés de l’escroquerie BTC de plusieurs milliards de dollars BitConnect. BitConnect a accepté de payer plus de 3,7 millions de dollars en intérêts de dégorgement et avant jugement. Ils doivent également confisquer 190 BTC au régulateur, d’une valeur de 8,9 millions de dollars aux prix actuels. BitConnect a été l’un des plus grands succès dans le monde des crypto-monnaies après son ICO.

Le district sud de New York a rendu un jugement contre les promoteurs de BitConnect.

Dans son communiqué de presse, la SEC a révélé que le district sud de New York avait rendu un jugement le 13 août contre Michael Noble, également connu sous le nom de Michael Crypto, et son complice, Joshua Jeppesen, pour leur implication dans BitConnect. Le tribunal a également rendu un jugement définitif contre Laura Mascola en tant que défenderesse de secours. La SEC avait accusé Noble d’avoir prétendument promu BitConnect et vendu des titres dans le cadre de son programme de prêt de juin 2017 à janvier 2018. L’organisme de surveillance financière a affirmé que Noble avait vendu les titres sans s’inscrire auprès de la commission et sans être enregistré en tant que courtier.

Jeppesen a été accusé d’avoir servi de liaison entre BitConnect et les promoteurs.

Jeppesen a été accusé de servir de lien entre BitConnect et les promoteurs et de représenter la société lors d’événements, tandis que Mascola aurait reçu certains produits des activités BitConnect de Jeppesen. BitConnect était autrefois l’un des plus grands succès du marché de la cryptographie. Après une ICO en décembre 2016, le projet a vu son jeton natif grimper à 400 $ en 2017, sa capitalisation boursière atteignant 2,6 milliards de dollars à un moment donné. Cependant, plusieurs avaient mis en garde les investisseurs contre l’investissement dans ce qu’ils ont décrit comme un stratagème de Ponzi. Le projet a été arrêté début 2018.