Les promoteurs de Bitconnect doivent payer plus de 12 millions de dollars de pénalités ⋆ Crypto new media

Le monde de la crypto-monnaie touche à la fin de l’un de ses chapitres les plus sombres – et dans une certaine mesure, les plus étranges – alors que la SEC a accepté un règlement de plus de 12 millions de dollars des accusés Joshua Jeppesen, Michael Noble et Laura Mascola, accusés d’être une clé partie de Bitconnect, le schéma de Ponzi le plus célèbre de l’histoire de la sphère crypto.

Selon une annonce officielle de la SEC, Jeppesen et Noble ont été traités en tant que défendeurs. Laura Mascola, l’associée de Jeppesen, était en cours de traitement en tant que défenderesse.

Un règlement de 12 millions de dollars pour une arnaque de 2,5 milliards de dollars

La SEC a déposé une plainte le 28 mai 2021 contre Jeppesen, Noble et Mascola. Sur le même document, l’agence a inclus d’autres noms comme Ryan Maasen, Graig Grant et le plus populaire Trevon Jones.

Le règlement ne comprend pas les trois derniers noms, ce qui signifie qu’il y a encore des dossiers ouverts et que l’enquête n’a pas cessé. En fait, le FBI recueille toujours autant d’informations que possible, même à ce jour.

La SEC explique qu’elle a demandé Bitcoin et dollars américains comme deux méthodes de paiement distinctes :

« Le 13 août 2021, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rendu un jugement contre Michael Noble (alias Michael Crypto) et un jugement définitif contre Joshua Jeppesen pour leur implication dans BitConnect et la promotion de son « programme de prêt. . ” Le tribunal a également rendu un jugement définitif contre Laura Mascola en tant que défenderesse de secours. Conformément aux jugements, les défendeurs et le défendeur en réparation ont été condamnés à payer collectivement plus de 3,5 millions de dollars et 190 Bitcoin en dégorgement et intérêts avant jugement. »

Le règlement financier a été convenu comme suit :

Jeppesen paiera 3 039 485 $ en intérêts de dégorgement et avant jugement, 190 Bitcoin en dégorgement et une pénalité de 150 000 $. Il doit également donner accès à un portefeuille Bitcoin pour satisfaire à son obligation de payer la compensation due en crypto. Michael Nobble devra payer un montant indéterminé pour restitution, intérêts avant jugement et pénalités civiles. Un tribunal déterminera plus tard le montant. Mascola devra payer 576 358 $ en intérêts de restitution et avant jugement.

Qu’était Bitconnect ?

Bitconnect est peut-être le schéma de Ponzi le plus connu dans le monde de la cryptographie. À son apogée entre fin 2017 et début 2018, il a accumulé une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars, le plaçant confortablement dans le top 10 des crypto-monnaies au moment où Bitcoin flirtait avec 20 000 dollars.

Il est devenu mondialement connu pour sa campagne marketing agressive, son programme de parrainage, ses promesses de rendements élevés… et pour avoir la présentation la plus drôle et la plus drôle de tous les temps : le célèbre mème mettant en vedette l’animateur latino Carlos Matos.

Carlos Matos, l’homme qui est devenu le visage du Bitconnect Meme. Image : Youtube

La pyramide s’est effondrée en janvier 2018, lorsque différentes agences d’État aux États-Unis ont émis des ordonnances de cesser et de s’abstenir, qualifiant le projet d’escroquerie, ce que d’autres pays ont reproduit.

C’est actuellement un projet mort. Mais le mème reste vivant.

