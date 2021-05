Les promoteurs de Morena attaquent Laisha Wilkins – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice Laisha Wilkins a montré, dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux, la manière dont un sujet qui publiait de la propagande de campagne l’avait attaquée pour l’avoir filmé en postant des affiches sur d’autres de l’opposition.

«Cet après-midi, alors que je marchais à travers les Roms, j’ai vu ces gens afficher de la publicité MORENA sur celle de l’opposition. Je suis allé leur dire qu’ils enfreignaient la loi, surtout avec autant d’espace. Le gars a jeté mon téléphone, m’a frappé et m’a donné des coups de pied, des gens sont venus pour l’arrêter. Ils sont dégoûtants! », A-t-il écrit sur son compte Twitter.

Dans le but de dénoncer l’attaque, la conductrice a également demandé de l’aide pour identifier l’homme, puisqu’elle a déclaré que les attaques se poursuivaient même si elle avait quitté les lieux.

“S’il vous plaît, si quelqu’un le connaît, donnez-moi son nom. Je veux le dénoncer. J’en suis parti parce que j’étais très agressif. J’étais même déjà parti et il m’a cherché pour continuer à me battre, comme on le voit dans la vidéo. Je ne savais pas quoi faire d’autre mais lui dire qu’il était enregistré avec son agression », a-t-il déclaré.

Enfin, elle a remercié les passants qui lui ont apporté leur soutien pour la défendre de son agresseur.

«Je remercie tous les gens qui ont couru pour m’aider, sans penser qu’ils ont traversé la rue, d’autres sont sortis de leur voiture, d’autres ont affronté l’agresseur. Merci, je reste avec la solidarité que j’ai vécue aujourd’hui, c’est-à-dire le Mexique », a-t-il conclu.

Information de: REFORMA