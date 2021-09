Les promoteurs de Sterling et Wilson Solar remboursent des prêts de Rs 740 crore

in

Ces prêts ont été utilisés par SWSL, ses filiales Sterling et Wilson International FZE et Wilson International Solar FZCO. Cependant, SWSL n’a pas précisé d’où les fonds ont été collectés.

Les promoteurs de Sterling et Wilson Solar (SWSL), une société du groupe Shapoorji Pallonji (groupe SP), ont remboursé des prêts en cours de Rs 740 crore avant la date limite de jeudi.

Les promoteurs – Shapoorji Pallonji and Company et Khurshed Daruvala – ont remboursé la dette ainsi que les intérêts courus jusqu’à ce jour. Avec cela, l’intégralité des prêts en cours de 2 563 crores de roupies, ainsi que les intérêts, ont été intégralement remboursés, a déclaré la SWSL dans un dossier en bourse.

Les prêts faisaient partie d’une dette interentreprises, qui s’élevait à 2 563 crores de roupies au moment de son introduction en bourse en 2019. Les promoteurs l’avaient par la suite rachetée à environ 740 crores de roupies.

La société était plus tôt en pourparlers avec une poignée d’investisseurs pour lever des fonds grâce à une combinaison de vente de parts et de dette. Conformément à ses engagements, la société d’ingénierie solaire, d’approvisionnement et de construction a dû rembourser les prêts avant le 30 septembre.

SP Group détient une participation de 51% dans SWSL et le président de la société mère Sterling & Wilson, Khurshed Yazdi Daruvala, détient une participation de 18%, tandis que le reste est détenu par des actionnaires publics et autres.

Le 19 septembre, SP Group avait annoncé la vente de son activité de biens de consommation durables sous le label Eureka Forbes au fonds de capital-investissement américain Advent International dans le cadre d’un accord de Rs 4 400 crore. La vente visait à réduire la dette du groupe de 156 ans, qui s’élevait à Rs 10 900 crore. Jeudi, SWSL a déclaré avoir remporté un projet de valorisation énergétique des déchets d’une valeur de 1 500 crores de roupies d’un développeur d’actifs énergétiques au Royaume-Uni et en Europe. Le mois dernier, la société avait annoncé l’expansion de ses offres d’énergie renouvelable pour inclure l’énergie hybride, le stockage d’énergie et les solutions de valorisation énergétique des déchets.

