Les promoteurs intensifient les lancements de projets alors que la demande de logements augmente pendant la saison des fêtes

Les marchés de Kolkata, Delhi NCR et Pune ont connu une augmentation substantielle des activités de lancement au cours du troisième trimestre 2021, par rapport à la même période l’année dernière ainsi qu’au trimestre précédent.

Poussés par le sentiment croissant d’accession à la propriété, des taux de prêts immobiliers record, une baisse des cas de Covid-19 au troisième trimestre, un scénario d’emploi stable et des embauches solides dans les secteurs IT/ITeS et financiers, les ventes de logements et les nouveaux lancements ont considérablement augmenté ces derniers mois.

Selon un récent rapport d’ANAROCK, par exemple, alors que les ventes de logements dans les 7 premières villes ont bondi de 113% en glissement annuel au troisième trimestre de cette année – de près de 29 520 unités au troisième trimestre 2020 à 62 800 unités au troisième trimestre 2021, de nouveaux lancements dans les 7 premières villes a augmenté de 98 %, passant de 32 530 unités au troisième trimestre 2020 à 64 560 unités au troisième trimestre 2021.

Selon la mise à jour du marché résidentiel de JLL – Q3 2021, publiée aujourd’hui (4 octobre), les ventes résidentielles dans les 7 principales villes ont augmenté de 47% entre janvier et septembre 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Sur une base séquentielle, les ventes se sont améliorées de 65 % au cours du troisième trimestre 2021, à 32 358 unités contre 19 635 unités au deuxième trimestre 2021 et 14 415 unités au troisième trimestre 2020.

Il en a été de même pour les nouveaux lancements, car les 7 premières villes ont enregistré de nouveaux lancements de 32 863 unités au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 21 % en un trimestre.

Selon JLL, alors que l’économie commençait à s’améliorer et que la saison des fêtes approchait, les développeurs ont continué à lancer des projets résidentiels à travers le pays. Les marchés de Kolkata, Delhi NCR et Pune ont connu une augmentation substantielle des activités de lancement au cours du troisième trimestre 2021, par rapport à la même période l’année dernière ainsi qu’au trimestre précédent. La plupart des nouveaux lancements sur les marchés de Bengaluru, Mumbai et Pune concernaient les segments abordables et moyens. Hyderabad a continué de dominer les nouveaux lancements et a représenté environ 29 % des lancements au cours du troisième trimestre 2021. Pune et Mumbai, qui ont contribué respectivement 23 % et 19 % au nombre total de nouveaux lancements.

Bien que les développeurs restent prudents lors du lancement de nouveaux projets et alignent leurs stratégies de lancement sur la demande réelle du marché, les nouveaux lancements devraient s’intensifier compte tenu de la demande croissante de logements et de la saison des fêtes à venir.

Par exemple, CASAGRAND, l’un des principaux développeurs de l’Inde du Sud, vient d’annoncer le lancement de son nouveau projet — CASAGRAND Orlena — à Hennur Junction à Bangalore. Nichée au milieu de 4 acres de sérénité, la communauté Casagrand Orlena se compose de 296 appartements bénéficiant d’une empreinte unique en offrant plus de 80 équipements luxueux. Offrant un mélange équilibré d’appartements haut de gamme 2 et 3 BHK allant de 1110 pieds carrés à 1575 pieds carrés, CASAGRAND Orlena vise à offrir aux acheteurs de maison un style de vie inégalé à un prix abordable.

S’exprimant lors du lancement, Sathish CG, directeur de CASAGRAND, Bangalore Zone, a déclaré : « Je crois fermement que ce projet matérialisera le rêve de nombreux acheteurs d’avoir une maison dans la ville à un prix abordable. Ce projet répond aux besoins de chacun ; il dispose d’installations dédiées aux enfants, aux personnes âgées, aux jeunes professionnels, etc. En gardant à l’esprit le mode de vie des acheteurs actuels, nous avons conçu de nombreux équipements uniques et de nombreux espaces verts ouverts. Malgré sa situation privilégiée, le projet a un prix très attractif.

MRG World, une importante société de logements abordables à Delhi NCR, a récemment lancé son quatrième projet « The Skyline » à Dwarka Expressway, secteur 106, impliquant un investissement de Rs 350 crore. Réparti sur 10 acres, le projet sera développé en une seule phase sur une période de quatre ans.

Signature Global a également lancé deux projets à Gurugram. Signature Global City 81 et Signature Global City 92 sont les 6e et 7e projets résidentiels sous DDJAY par la société dans les secteurs 81 et 92 de Gurugram, respectivement. Réparti sur une superficie de 11,97 acres, Signature Global City 81 offrira une vie de luxe verte au sein d’un complexe résidentiel avec des étages indépendants Premium. De même, Signature Global City 92 est un projet de 19,48 acres, dont 10,3 acres seront développés dans la première phase de développement. Les deux projets offrent 4 étages indépendants premium avec un parking sur pilotis et un ascenseur dédié sur chaque parcelle, et seront embrassés avec des centres de vente au détail dédiés aux résidents.

Le groupe Trehan, basé au Rajasthan, est récemment entré sur le marché de Gurugram avec le lancement de 320 étages indépendants de luxe haut de gamme dont le prix varie de Rs 1,27 crore à Rs 4 crore. Le groupe investira environ Rs 250 crore pour développer ces 320 étages indépendants à plusieurs endroits au cœur de la ville millénaire de Gurugram. Les étages indépendants seront construits sur des parcelles de 217 mètres carrés à 676 mètres carrés et devraient être livrés dans 15 mois.

«Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons assisté à une augmentation décente de la demande d’aménagements tracés et d’étages indépendants. Pour répondre à cette augmentation de la demande, nous lançons ces étages indépendants dans divers secteurs de Gurugram. Toutes les unités de luxe seront semi-meublées », a déclaré Harsh Trehan, président du groupe Trehan.

Le groupe Antriksh India, basé à Gurugram, a également récemment lancé ‘Central Avenue’ – un développement haut de gamme luxueux niché dans un environnement verdoyant – dans le secteur 33 Gurugram. Le projet propose des appartements 3+Servent / 3+Study / 4+Study et des penthouses de luxe. Le prix de vente de base de ce projet est de Rs 9 575 par pied carré.

« Le projet de l’avenue centrale a été détaillé afin d’illustrer une image vibrante d’une vie vraiment évoluée. L’idée même du projet est de créer un espace pour les moments et de les rendre merveilleux. Les espaces de vie de Central Avenue transcendent l’ordinaire pour créer une aura d’équilibre subtil entre finesse et praticité », a déclaré Deepanshu Rao, directeur général d’Antriksh India Group, ajoutant : « Antriksh India Group a réalisé avec succès plus de 50 projets à Delhi. RCN. En plus de cela, nous assurons une livraison rapide et une maintenance après-vente.

