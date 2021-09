Les promoteurs VIL susceptibles d’insuffler l’équité

in

Des sources ont déclaré que les promoteurs investissant de l’argent sous forme de capitaux propres dans l’entreprise faisaient également partie des options envisagées, bien que cela n’ait pu être confirmé par aucune des parties.

Les promoteurs de Vodafone Idea – Vodafone et Aditya Birla Group – sont susceptibles de rechercher des options dans lesquelles ils pourraient renforcer les activités et la compétitivité de l’entreprise plutôt que de miser sur le gouvernement pour convertir ses cotisations en capitaux propres dans l’entreprise à la fin du moratoire de quatre ans sur Paiements AGR et spectre.

Des sources ont déclaré qu’après l’allégement des flux de trésorerie de quatre ans fourni par le gouvernement ainsi que certaines mesures politiques à long terme qui réduiraient les coûts réglementaires à l’avenir, les promoteurs estiment que des fonds devraient être injectés dans l’entreprise et que les stratégies commerciales devraient être affinées. « On estime que le plan de secours n’aurait aucune utilité si, à la fin de la période de quatre ans, l’entreprise se transformait en une PSU avec le gouvernement convertissant ses cotisations en capitaux propres.

Lundi, le président de la State Bank of India, Dinesh Kumar Khara, a déclaré à CNBC TV18 que si les promoteurs apportaient de l’argent sous forme de fonds propres, la banque pourrait envisager de lui fournir davantage de dettes.

Le groupe Aditya Birla détient 27,66% du capital de Vodafone Idea, tandis que Vodafone détient environ 44% du capital.

S’adressant à un groupe de journalistes le 16 septembre, le président de Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, a également déclaré qu’il avait parlé au PDG de Vodafone, Nick Read, et l’avait convaincu d’investir dans les opérations de son entreprise en Inde puisque le gouvernement avait pris une mesure importante en faveur des investisseurs. Il a déclaré avoir également déclaré à Read que les nouvelles réformes dans le secteur des télécommunications ouvrent plusieurs opportunités pour les deux entreprises de s’associer dans les domaines des infrastructures.

Le plan d’allègement des télécommunications approuvé par le Cabinet de l’Union le 15 septembre, outre certaines mesures politiques à long terme, offre un allégement immédiat des flux de trésorerie aux opérateurs de télécommunications financièrement tendus en différant le paiement de leurs revenus bruts ajustés et de leurs redevances de spectre pendant une période de quatre années. Cependant, les cotisations seraient protégées par la VAN (valeur actuelle nette), ce qui signifie que les opérateurs devraient payer des intérêts sur le montant.

Dans le cas de Vodafone Idea, le montant annuel de l’AGR et du spectre différé s’élève à 23 000 crores.

Le paquet prévoit que les opérateurs peuvent payer leurs cotisations VAN par voie de capitaux propres et si à la fin de la période de quatre ans ils ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations, le gouvernement a la possibilité de convertir le montant principal en capitaux propres.

En outre, le gouvernement a fourni une marge de financement supplémentaire grâce à laquelle la société peut financer ses frais de licence annuels et ses frais d’utilisation du spectre d’environ 4 000 crores à MCLR + 2% maintenant sans aucune pénalité.

Selon Jefferies, le gouvernement pourrait détenir 26% de VIL à la fin d’une période de quatre ans, si la société choisit de payer les intérêts cumulés de 9 000 crores sur quatre ans par le biais de capitaux propres, en supposant que les actions soient émises au prix actuel du marché.

«Ces mesures peuvent permettre à Vodafone Idea (VIL) de poursuivre son exploitation, mais l’absence d’allègement sur le bilan ou le compte de résultat peut exclure toute création significative de valeur pour les actions. De plus, VIL pourrait continuer à perdre des abonnés car il reste derrière Bharti et Jio sur les capacités du réseau (4G/5G) et les offres de services (combinés subventionnés, forfaits groupés, etc.). Nos calculs suggèrent que VIL peut exiger un Arpus de 300 à 500 à différents niveaux de base d’abonnés, pour gérer ses passifs même après avoir converti le montant différé en capitaux propres après quatre ans de moratoire », a écrit Kotak Institutional Equities dans son rapport.

