Les «propagandistes» des médias font face à des temps troublants .

” Donald Trump avait raison ” mais ils ” prétendent le contraire pendant des semaines “

Richard Grenell, l’ancien directeur par intérim du renseignement national, affirme que les médias de Washington ne sont pas seulement au lit avec les démocrates.

Ils ne couvrent pas seulement les démocrates.

Ils n’utilisent pas seulement des points de discussion démocrates.

Ils sont en fait « shilling » pour eux.

Il a récemment écrit au Centre américain pour le droit et la justice, auquel il est maintenant affilié, que les médias grand public sont confrontés à une « liste croissante d’articles d’actualité » sur les élections de 2020 que les membres se sont trompés.

De manière significative, a-t-il déclaré: «La série d’histoires erronées a non seulement systématiquement aidé la campagne de Joe Biden ou couvert les erreurs de Biden, mais elles ont également critiqué le leadership de Trump en même temps. Il est clair que les médias de DC aident ouvertement Joe Biden et cherchent toujours à critiquer Donald Trump.

« Mais l’étendue et la profondeur de la protection médiatique constante des politiciens progressistes ne peuvent plus être rejetées comme un simple biais médiatique. Suggérer que les journalistes ont juste une vision du monde innée qui incline leurs histoires vers la gauche en raison de leur perspective et de leurs expériences personnelles est une excuse trop généreuse. Le problème en jeu est beaucoup plus grave que celui des journalistes à Washington, DC, cherchant simplement à protéger le Parti démocrate au pouvoir. Il y a trop de journalistes et de rédacteurs en chef qui aident toujours un parti politique à remporter les élections et à faire avancer son programme », a-t-il déclaré.

Il a déclaré: «Si les erreurs des médias commises maintes et maintes fois étaient des problèmes pour les démocrates et les républicains, alors nous pourrions peut-être les attribuer à des biais médiatiques ou à des erreurs imprévues. Mais même face à des faits prouvant que leurs histoires sont fausses, les journalistes partisans refusent de corriger le dossier. De toute évidence, quelque chose de plus sinistre est en train de se produire.

Il a énuméré, parmi les histoires « où Donald Trump avait raison même si les médias ont prétendu le contraire pendant des semaines :

L’hydroxychloroquine fonctionne ; Le Covid 19 vient probablement d’un laboratoire chinois ; L’ordinateur portable de Hunter Biden est réel; Lafayette Square n’a pas été autorisé pour une séance de photos; L’histoire des « Bounties russes » était fausse ; Nous avons produit des vaccins avant fin 2020, en un temps record ; Les blocages de l’État bleu n’ont pas fonctionné; Les écoles auraient dû être ouvertes ; La théorie critique de la race est un désastre pour nos écoles et notre pays ; Le mur frontalier sud fonctionnait ; et, plus récemment, Tik Tok a accès aux données personnelles des Américains et les remet aux dirigeants communistes chinois.

Il s’est demandé pourquoi les médias traditionnels étaient incapables de couvrir le scandale des ordinateurs portables de Hunter Biden.

“Aucune excuse n’a de sens. Au cours de la campagne de l’année dernière, 50 anciens responsables du renseignement (presque tous démocrates) ont écrit une lettre affirmant que l’ordinateur portable n’était que de la désinformation russe. Politico a ouvert la voie en annonçant la nouvelle de la lettre, puis la campagne Biden a accepté. Une fois que la campagne Biden a clairement indiqué aux journalistes de DC qu’ils ne voulaient pas que l’histoire soit couverte, les journalistes ont fait la queue. Mais l’appeler “désinformation russe” était si risible que même les journalistes biaisés auraient dû voir le stratagème. »

