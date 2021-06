les prophéties de pandémie se déroulent un an après le grand lancement officiel de la réinitialisation .

par Tim Hinchliffe, Sociable :

Retour sur Cyber ​​Polygon & Event 201 et les cyberattaques croissantes d’aujourd’hui à l’occasion du premier anniversaire de la grande déclaration de réinitialisation : perspective

Exactement un an jour pour jour après le lancement officiel du grand programme mondialiste de réinitialisation, les scénarios de pandémie simulés par le Forum économique mondial entrent prophétiquement en jeu.

Le 3 juin 2020, le fondateur du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab a déclaré au milieu d’une pandémie : « Nous avons besoin d’une grande réinitialisation du capitalisme », et un an plus tard, l’agenda mondialiste devient une réalité alors que la société et l’économie est en bouleversement.

« Il y a de bonnes raisons de s’inquiéter. Une forte récession économique a déjà commencé […] Pour obtenir un meilleur résultat, le monde doit agir ensemble et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et économies» — Klaus Schwab, 3 juin 2020

Tout comme de nombreux blocages gouvernementaux commencent à s’assouplir cette année et que les entreprises rouvrent lentement, des attaques de ransomware majeures contre le pipeline colonial aux États-Unis, le Health Service Executive d’Irlande et le plus grand emballeur de viande au monde, JBS, ont temporairement paralysé leurs opérations, affectant des millions de personnes.

Pendant ce temps, la hausse de l’inflation fait monter en flèche les prix à la consommation et les employeurs ont du mal à embaucher des travailleurs avec des incitations raisonnables.

« Il y a de bonnes raisons de s’inquiéter », écrivait Schwab il y a un an aujourd’hui, ajoutant qu’« un net ralentissement économique a déjà commencé et nous pourrions être confrontés à la pire dépression depuis les années 1930. Mais, bien que ce résultat soit probable, il n’est pas inévitable.

« Pour obtenir un meilleur résultat, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies, de l’éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. »

Réorganiser tous les aspects de la société et de l’économie mondiale signifie la destruction systématique de l’ancien – essentiellement conduire un bulldozer à travers tous les contrats sociétaux et économiques précédents.

Comme Schwab l’a si succinctement dit, “Nous devons construire des fondations entièrement nouvelles pour nos systèmes économiques et sociaux.”

Prophéties de pandémie

Le Forum économique mondial a été exceptionnellement prophétique dans sa préparation aux crises juste avant qu’elles ne surviennent.

Par exemple, quelques mois seulement avant l’épidémie de coronavirus COVID-19, le WEF, avec la Johns Hopkins et la Fondation Bill et Melinda Gates, a organisé un faux exercice de pandémie le 18 octobre 2019 appelé Event 201, qui simulait spécifiquement une pandémie de coronavirus pour évaluer la préparation mondiale.

“Nous connaissons tous, mais n’y prêtons toujours pas attention, le scénario effrayant d’une cyberattaque globale, qui mettrait un terme complet à l’alimentation électrique, aux transports, aux services hospitaliers, à notre société dans son ensemble” – Klaus Schwab, 8 juillet, 2020

De nombreux scénarios issus de l’événement 201 sont devenus réalité en 2020, notamment les blocages gouvernementaux, la censure des médias sociaux, les krachs économiques mondiaux et les bouleversements sociétaux – tous les ingrédients étant nécessaires pour inaugurer une grande réinitialisation.

