Les propos de Neymar sur Messi et Mbappé

28/10/2021 à 21:51 CEST

L’excellente relation qu’entretiennent Neymar et Lionel Messi depuis leur passage au Barça n’est un secret pour personne. Le Brésilien et l’Argentin se comprennent sur et en dehors du terrain, et ils ont toujours exprimé leur intention de se remettre ensemble. Au PSG, ils pourraient le faire, et maintenant Ney vise haut pour cette saison. « J’espère que nous pourrons faire l’histoire que nous avons faite au Barça », a souligné Neymar lors d’un événement de la marque « Red Bull », commentant la situation actuelle de l’équipe parisienne et son expérience de rencontre avec Leo.

Comme toujours, Ney n’a pas épargné les éloges pour avoir fait référence à la star argentine. « Nous sommes très heureux de l’avoir. C’est un crack, un génie. c’est aussi mon ami, et avec des gens comme ça près de toi, ça va toujours mieux. Tout est plus calme », a-t-il déclaré.

Il avait aussi des mots pour Kylian Mbappé consulté par les joueurs qui l’ont surpris à son arrivée au club en 2017. « Il est très rapide, un grand joueur, en plus d’être très jeune »dit Neymar.