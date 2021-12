Les propositions de l’UE pourraient donner à des millions de travailleurs des droits d’emploi

La Commission européenne, l’organe exécutif de l’Union européenne, a présenté une série de propositions qui pourraient permettre à des millions de travailleurs à travers le bloc d’obtenir des protections juridiques similaires à celles des employés traditionnels. Dans un communiqué de presse, la Commission a déclaré que ces droits incluraient un salaire minimum (le cas échéant), des négociations collectives, des congés payés, des indemnités de chômage et de maladie et des retraites.

La Commission indique qu’environ 28 millions de personnes dans l’UE travaillent actuellement via des « plateformes de travail numérique », et parmi celles-ci, jusqu’à 5,5 millions peuvent être classées à tort comme étant des travailleurs indépendants. Ainsi, avec ses nouvelles règles, l’UE veut établir une série de critères qui détermineront clairement si une plateforme est un simple intermédiaire ou un « employeur » avec plus d’obligations envers ses « travailleurs ».

Des entreprises comme Uber devraient faire pression contre les règles

Le statut juridique des travailleurs de concert est devenu une question de plus en plus controversée dans le monde. Le New York Times note que des sociétés de taxi comme Uber et des services de livraison de nourriture comme Deliveroo ont été accusés de classer leurs travailleurs comme des entrepreneurs indépendants pour réduire les coûts et réduire les responsabilités légales. Si elles sont adoptées, les nouvelles règles de l’UE sur l’économie des petits boulots pourraient être parmi les plus strictes au monde.

Certains pays ont déjà tenté de repousser ces catégorisations. Une décision de justice au Royaume-Uni en février a déclaré que les chauffeurs d’Uber sont des travailleurs, et le mois suivant, l’entreprise a commencé à offrir un salaire minimum et des vacances payées. Uber s’oppose à la nouvelle proposition de la Commission, déclarant au NYT que cela entraînerait des coûts plus élevés pour les clients, mettant ainsi des emplois en danger. (Cependant, pour ce que ça vaut, l’entreprise a fait le même argument lorsque la Californie débattait de la question de la protection des travailleurs. Lorsque l’entreprise a obtenu gain de cause, elle a quand même augmenté les prix.)

Parallèlement à ses nouvelles propositions autour du statut d’emploi, la Commission souhaite également accroître la transparence autour de la gestion des salariés via un algorithme, y compris le droit pour les travailleurs de contester les décisions automatisées. Les propositions incluent également de nouvelles obligations pour les plateformes de fournir des données aux autorités nationales, ainsi que des lignes directrices clarifiant les droits des travailleurs indépendants à la négociation collective.

« Notre proposition de directive aidera les faux indépendants travaillant pour des plateformes à déterminer correctement leur statut d’emploi et à profiter de tous les droits sociaux qui en découlent », a déclaré la vice-présidente exécutive de l’UE, Margrethe Vestager. « Les véritables indépendants sur les plateformes seront protégés grâce à une sécurité juridique renforcée sur leur statut et il y aura de nouvelles garanties contre les pièges de la gestion algorithmique. »

Les propositions de la Commission vont maintenant être débattues par le Parlement européen et le Conseil. La directive devrait ensuite être adoptée en tant que loi par les différents États membres. Compte tenu des délais impliqués dans ces deux processus, le New York Times note qu’il est peu probable que les règles deviennent une loi avant 2024.