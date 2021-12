Stefano Domenicali a admis qu’il n’était « pas réaliste » pour la Formule 1 d’introduire un Grand Prix de Londres dans le sport de si tôt.

La récente expansion du calendrier a vu l’annonce de ce qui sera un programme de 23 courses pour 2022, mais le PDG de la Formule 1 a déclaré que porter le sport au cœur de la capitale anglaise n’était pas envisageable pour plusieurs raisons pour le moment, notamment pour les perturbations que cela causerait.

« Dans la vie, je dis toujours de ne jamais dire jamais, mais nous ne sommes pas ici pour vendre quelque chose qui n’est pas réaliste », a déclaré Domenicali à Standard Sport.

« Je dirais que nous avons déjà Silverstone avec le soutien britannique et un lieu unique. Venir dans une ville comme Londres serait assez invasif et difficile à gérer pour la communauté.

Le plan était de voir la zone des Docklands de l’Est de Londres y investir des investissements pour créer un complexe sportif et de divertissement, qui avait la possibilité de présenter une piste qui pourrait accueillir la Formule 1 à l’avenir.

Le maire de Londres Sadiq Khan aurait mis de côté le financement pour faire de cette idée une réalité, mais Domenicali ne voudrait pas qu’une zone en dehors du centre-ville accueille une course à l’avenir.

« Je n’irais pas dans cette direction », a-t-il déclaré. « Quand on pense à quelque chose d’aussi prestigieux, il faut être au cœur de la ville. Sinon, vous le dévalorisez. Je ne pense pas qu’il soit réaliste de penser que cela pourrait arriver à court terme.

« Je vois plus d’une possibilité à l’avenir d’avoir une manifestation de fans dans la ville, mais organiser une course dans une ville aussi incroyable que Londres que je ne vois pas est possible, du moins à court terme. »

Le siège de la Formule 1 est à Londres – où le sport a été créé – donc la F1 et la ville ont été fortement liées à travers l’histoire, mais la possibilité d’accueillir une course dans ce que Domenicali a appelé la « ville natale de la Formule 1 » n’est pas envisageable pour à présent.

Cela dit, cependant, le patron de la Formule 1 a déclaré que la ville reste une partie importante du fonctionnement du sport.

« Londres a fait partie de la Formule 1. La Formule 1 est née ici, donc je ne verrais aucun autre endroit où l’on puisse voir la même ville natale pour la Formule 1 », a-t-il déclaré.

« Nous sommes au cœur de Londres et nous respirons cela dans le cadre de notre ADN. »