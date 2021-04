Les propres recettes fiscales de UP en FY21 seulement 73% de BE, en baisse de 1,6% sur un an

Les revenus du gouvernement de l’État provenant des transports se sont élevés à 5 905,95 crores de roupies au cours de l’exercice 21, contre son objectif de 8 650 crores de roupies, soit une baisse de 31,7%. Par rapport à la collection 2019-2020 de Rs 7,173,20 crore, le manque à gagner était de 17,7%.

La pandémie avait eu un impact sur les recettes fiscales (OTR) de l’Uttar Pradesh au cours de l’exercice 21 et la collecte totale ne représentait que 73,1% de l’objectif (estimation budgétaire). Par rapport à l’objectif de 1,66,021 crore de Rs en 2020-2021, le revenu réel n’était que de 1,21,379 crore de Rs.

Sur une base annuelle, l’OTR en 2020-2021 était inférieur de 1,6%.

Les collectes au titre de la TVA et de la TPS ont été inférieures de 26,8% à l’objectif au cours de l’exercice. Alors que l’objectif était de collecter 91 568 crores, les collections réelles étaient de 67 057,39 crores de roupies. Cependant, par rapport aux collections réelles de Rs 68 832 crores de l’année dernière, le nettoyage de Rs 67 057 crores en 2020-2021 est une baisse de 2,6%.

De même, contre l’objectif de collecte d’accise de Rs 37 500 crore, les collectes réelles au cours de l’exercice se sont élevées à Rs 30 060,34 crore, soit une baisse de 19,8%. Cependant, par rapport aux collections 2019-20 de Rs 27,323,29 crore, cela montre une augmentation de 10%.

De même, la récupération par le gouvernement de l’État des timbres et de l’enregistrement a montré une baisse de 29%. Alors que l’objectif était de collecter Rs 23.197 crore, les collections réelles étaient de Rs 16.471.83 crore, ce qui, par rapport aux performances du dernier exercice, lorsque des collectes de Rs 16.066.15 crore ont été effectuées, montrent un gain de 2,5%.

