Les propriétaires d’Android sont moins susceptibles de passer à un iPhone cette année

Une enquête auprès des propriétaires d’Android suggère qu’ils sont moins susceptibles de passer à un iPhone cette année qu’ils ne l’étaient à la même époque l’année dernière.

L’absence de lecteur d’empreintes digitales et la controverse sur le scannage CSAM semblent être les deux principaux facteurs expliquant la baisse d’intérêt…

SellCell a mené une enquête auprès de 5 000 propriétaires américains de smartphones Android.

18,3% des utilisateurs d’Android envisageraient de passer à l’iPhone 13 après sa sortie, contre 33,1% lors d’une enquête similaire sur les intentions d’achat d’il y a un an. « Manque de lecteur d’empreintes digitales sur les iPhones » (31,9 %), « personnalisation limitée dans iOS » (16,7%), « restrictions sur le chargement des applications dans iOS » (12,8%), « les téléphones Android ont un meilleur matériel que les iPhones » (12,1%) , et « l’analyse intrusive de photos iCloud » (10,4%) ont été parmi les plus gros facteurs de rupture, selon les utilisateurs d’Android non intéressés par l’iPhone 13 […] Les scanners d’empreintes digitales, une fonctionnalité de base de la plupart des appareils Android, sont toujours introuvables dans les iPhones récents, et bien que l’identification faciale alternative d’Apple soit tout aussi rapide et sécurisée, elle s’est avérée moins efficace lorsque vous portez des masques faciaux.

À mon avis, la plus grande commodité de Touch ID par rapport à Face ID lors du port d’un masque était probablement la principale raison de la baisse du nombre de commutateurs Android potentiels, mais SellCell pense que la confusion et la controverse CSAM ont peut-être été un facteur plus important.

Les controverses récentes concernant les problèmes potentiels de confidentialité et d’utilisation abusive associés à la numérisation d’images iCloud peuvent avoir été le facteur le plus responsable de la baisse des intentions d’achat, car les autres facteurs importants ci-dessus ont à peine changé ou n’ont pas changé du tout depuis la dernière enquête.

L’enquête a également identifié les trois principales caractéristiques attrayantes pour ceux qui envisagent un changement.

‘Support logiciel plus long’ (51,4%), ‘Intégration de l’écosystème Apple’ (23,8%), [and] « Une meilleure protection de la vie privée » (11,4 %) figurait parmi les principales raisons pour lesquelles les utilisateurs d’Android envisageraient de passer à l’iPhone 13. Le plus grand iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces est le choix le plus populaire parmi les commutateurs Android à iPhone potentiels à 39,8 %, suivi du modèle standard d’iPhone 13 de 6,1 pouces (36,1 %), l’iPhone 13 Pro de 6,1 pouces (19,5 %), et l’iPhone 13 Mini de 5,4 pouces (4,6 %).

Photo : Lukenn Sabellano/Unsplash

